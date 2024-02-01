Murat Kurum'dan İmamoğlu'na 'yarı zamanlı belediyeci' göndermesi!

Murat Kurum seçim çalışmaları kapsamında Güngören'deki AK Nokta'yı ziyaret etti.

Kurum Güngören’de bulunan AK Nokta’yı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul sabırsızlıkla 31 Mart’ı bekliyor. Biz bu bir gençlik hareketi, kadın hareketi olacak dedik. 31 Mart gecesi tüm İstanbul’u sevindireceğiz. Yaklaşık bir hafta önce Türkiye Yüzyılı'nda İstanbul vizyonumuzu hep birlikte 10 başlıkta ortaya koyduk. Kentsel dönüşümden ulaşım çilesini bitirecek adımlarımıza, yine İstanbul’daki adaletsiz yapılan sosyal yardımların sürdürülebilir ve kalıcı olması adına, İstanbul’un yeşilinin artması adına, İstanbul’un tüm sokaklarında huzurun güvenin tesis edilmesi adına, 10 başlıkta hayallerimizi anlattık.

Gittiğimiz her yerde de hemşerilerimiz bize artık 'beklemek istemiyoruz bir an önce 31 Mart gelsin ve İstanbul muradına kavuşsun' diyorlar. Milletimiz ne zaman bize ihtiyaç duysa biz hep yanı başında olduk. Kastamonu’da, Rize’de, Bartın’da seller oldu ve biz 2 saat sonra oraya gittik. Elazığ’da, Malatya’da, İzmir’de depremler oldu biz yine oradaydık. En son asrın felaketi Maraş depreminde 11 ilimizde tüm arkadaşlarımızla birlikte günlerce aylarca orada kaldık. Şimdi bu tecrübeyle, 25 yıllık birikimle, bu motivasyonla şimdi İstanbul diyoruz, sadece İstanbul diyoruz. Artık mevcut CHP’li yönetimin İstanbul’a olan ilgisizliğinden İstanbullular bıkmış usanmış. İstanbul’a artık ilgi ve sevgi istiyorlar. Yarı zamanlı belediyecilik yapanlara İstanbul 31 Mart’ta gereken cevabı verecek”

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