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Gündem Murat Kurum'dan İBB çalışanlarına özlük hakkını iyileştirme sözü
Gündem

Murat Kurum'dan İBB çalışanlarına özlük hakkını iyileştirme sözü

Yeniakit Publisher
2024-01-17 23:12:00 -
Murat Kurum'dan İBB çalışanlarına özlük hakkını iyileştirme sözü

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına özlük hakkını iyileştirme sözü verdi.

Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir haftadır gittiğim her yerde benzer şikayetlerle karşılaşıyorum. İBB'de veya iştirak şirketlerinde çalışan emekçi arkadaşlarım yanıma geliyor, özlük hakları ve maaşları konusundaki sıkıntıları ifade ediyorlar. Kimsenin şüphesi olmasın.

Emekçi kardeşlerimizi ezdirmeyiz. Göreve geldiğimizde İBB ve iştiraklerde çalışanlarımızın özlük hakları ve maaşlarının iyileştirilmesi için hemen adım atacağız. 1 Nisan'ı bekleyin." ifadelerini kullandı.

 

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