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Murat Kurum'dan Ekrem'in algı uzmanına cevap: O bizim muhatapımız değil işine baksın

Yeniakit Publisher
2024-03-19 01:47:00 -

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, mal varlığını provokasyonu yürüten Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'u yerden yere vurdu.

Sosyal medya hesabından "Madem şeffaflar neden hala açıklamıyorlar mal varlıklarını" diyerek algı operasyonu yürüten Ongun'a tepki gösteren Kurum şu ifadeleri kullandı:

"Onun vasfı nedir? O da eş başkan gibi hareket ediyor da. Onun vasfını bilmiyoruz. O bizim muhatapımız değil, işine baksın."

Öte yandan Kurum, İmamoğlu'na da tepki göstererek, ağır eleştirilerde bulundu. Kurum, "Toplamda 46 kilometresini bizim tamamladığımız, 17,88'ini kendisinin yaptığı metro var. 17 kilometre metro yaparak İstanbul'daki trafik sorunu çözülmez. Metro yapacağız. Her ilçeye metro gidecek, Silivri'ye metrobüs gidecek.

O otobüslerimiz, metrobülerimiz her yıl yenilenmesi lazım. Oradaki liyakatli ekiplerin otobüslerin bakımını anbean takip etmesi lazım. Metrobüs duraklarındaki o çilenin bitmesi, metro duraklarındaki o eziyetin artık son bulması lazım.

'Yok öyle yağma'
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Beni o metro durağında göreceksiniz, öbür metrobüs durağında göreceksiniz, orada bir sorun olacak da ben Saraçhane'deki koltuğumda oturacağım veya menfaatim için Ankara'da miting yapacağım. Yok öyle yağma ya. Yani İstanbullu eziyet çekecek ben de onu görmezden geleceğim, tatile gideceğim. Olmaz. Bu anlayışla olmaz. O yüzden 31 Mart'ta milletimiz sandıkta bu tercihi yapacaktır. Yani iş yapanla yapmayanı, eser üretenle üretmeyeni net bir şekilde ayıracaktır." dedi.

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