Murat Kurum'dan CHP-DEM/PKK ittifakı yorumu! 'Topu da gelse...'

Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum katıldığı canlı yayında DEM Parti'nin İBB adayının başvurusu sırasında yaşanan 'gecikme' krizi ve Esenyurt'taki ittifaka ilişkin konuştu. "'Kent Uzlaşısı' içerisinde olup farklı farklı ittifaklar içerisinde süreci yürütmeye çalışmalarını milletimiz görüyor." diyen Kurum, "Topu da gelse biz bu seçimi kazanacağız" dedi.

DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı başvurusunda geç kaldığı iddia edilmişti. İstanbul Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, DEM Parti'nin başvurusunun saat 16.55'te alındığı, 17.14'te işlemlerin tamamlandığı ve seçimlere gireceği bildirildi.

Yaşananlara ilişkin katıldığı 24 TV canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum, CHP ile DEM Parti'nin Esenyurt'taki ittifak çalışmalarına gönderme yaptı.

'Kent Uzlaşısı' içerisinde olup farklı farklı ittifaklar içerisinde süreci yürütmeye çalışmalarını milletimiz görüyor." diyen Kurum, "Topu da gelse biz bu seçimi kazanacağız" dedi.

Murat Kurum açıklamasında şöyle konuştu:

"Kim kiminle ittifak kurar bakmayacağız"

"Gelinen süreçte; yetiştirdi, yetiştiremedi; önce verdi, veremedi söylemleri; acaba seçime girsek mi, girmesek mi gibi bir irade görüyoruz karşımızda. Yüksek Seçim Kurulu da başvurularını onayladı. Tabii, nereden talimat aldıklarını çok iyi biliyoruz. Bu manada işte kent uzlaşısı içerisinde olup da farklı farklı ittifaklar içerisinde yine süreci yürütmeye çalıştıklarını da tüm milletimiz görüyor, İstanbullular da görüyor. Ama onlar hangi ittifak içerisinde olursa olsun bizim için hiç önemli değil. Topu da gelse biz bu seçimi alacağız. Altını çizerek söylüyorum. 31 Mart gecesi İstanbul’un Fetret Devri’ni hep beraber bitireceğiz.

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Nereden talimat aldıklarını; milletimiz de çok iyi biliyor, biz de biliyoruz. Burada Kandil’in talimatlarıyla hareket ediyorlar. Bir bakıyorsunuz bir aday çıkıyor; ondan sonra gelen bir talimatla adayı hemen değiştiriyorlar. Ama onların hangi ittifakta olduğu bizi ilgilendirmiyor. Biz işimize bakacağız. Kent Uzlaşısı’nı daha önceki seçimlerde de farklı isimlerle, ‘Şehir Uzlaşısı’ adı altında yaptılar biliyorsunuz. Bildiğim tek şey İstanbul’un sorunları, İstanbul’un problemleri ve İstanbul’un beklentileri. Deprem riski şu anda, onların yapacağı uzlaşıdan daha kıymetli. Oradaki beklenti, kirli oyunlar, kapı arkasında yapılan pazarlıklar; gün be gün ortada. Bunu biliyoruz, saklamalarına gerek yok. Adına başka bir isim koymalarına da gerek yok. Aleni olarak gidip deyin; ‘Biz burada ittifak yapıyoruz’ deyin. Bunu da diyemiyorsunuz, neden? Niye çekindiğiniz bir ittifakı yapıyorsunuz madem? Dolayısıyla bunlar aynı söylemlerle, Kandil’den bir talimat alıyorlar. O talimat çerçevesinde oradaki ittifak tarif ediliyor. Düşünebiliyor musunuz? Kandil bunlara ne yapması gerektiğini tarif ediyor ve bunlar da ona uyuyor."