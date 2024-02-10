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Gündem Murat Kurum'dan adrese teslim gönderme: Bedeni İstanbul’da ancak ruhu başka yerlerde gezenlerden olmayacağız
Gündem

Murat Kurum'dan adrese teslim gönderme: Bedeni İstanbul’da ancak ruhu başka yerlerde gezenlerden olmayacağız

Yeniakit Publisher
2024-02-10 21:36:00 -
Murat Kurum'dan adrese teslim gönderme: Bedeni İstanbul’da ancak ruhu başka yerlerde gezenlerden olmayacağız

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Ataşehir’de iş insanlarıyla bir araya geldiği buluşmada yaptığı konuşmada, İstanbul'un 571 yıllık şanlı tarihinin, 5 yıldır liyakatsiz ellerde kesintiye uğradığını söyleyerek, bedeni İstanbul’da ancak ruhu başka yerlerde gezenlerden olmayacağını söyledi.

Ataşehir’de bir otelde düzenlenen ‘Ekonomi Kulübü İş İnsanları Buluşmasına’ İBB Başkan adayı Murat Kurum, onlarca iş insanı, siyasi isimler ve dernek başkanları katıldı. Kurum konuşmasına Küçükçekmece AK Parti Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın uğradığı silahlı saldırı ile ilgili açıklama yaparak başladı. Kurum, saldırıyı kınadı.

"Bizden çözüm bekliyorlar"

Konuşmasına, İstanbul’da hizmetin durdurulduğunu ifade ederek devam eden Kurum, “Bize göre, mevcut CHP’li İBB yönetiminden önce şehircilikteki, ulaştırmadaki ve belediyecilikteki başarılarıyla dünya liginde zirveyi hedefleyen bu aziz şehir, kasten ve bilerek durdurulmuştur. İhmalkârlıkla, iş bilmezlikle, gündem saptırmalarıyla ve algı belediyeciliğiyle durdurulmuştur. Bu şehrin 571 yıllık şanlı tarihi, 5 yıldır liyakatsiz ellerde kesintiye uğramış, geleceğimiz ihmal edilmiştir. İş insanlarımızın sesi duyulmamıştır. Esnafımız göz ardı edilmiştir. Annelerimiz, gençlerimiz, yavrularımız çözümsüzlük ortamına terk edilmiştir. Muhtarlarımızın, derneklerimizin talepleri sümen altı edilmiştir. Şu koşturmaca içerisinde her kesimden insanımızla bir araya geliyoruz. Her gittiğimiz ortamda, farklı kesimlerden insanımız bize mevcut CHP’li yönetimden dert yanıyor ve bizden çözüm bekliyor. Çünkü bu kardeşlerimiz kimin çözümsüzlük ürettiğini ve kimin çözüm üreteceğini gayet iyi biliyorlar. İstanbullular kimin gösteriş belediyeciliği, kimin gerçek belediyecilik yaptığını gayet iyi biliyorlar" dedi.

“Bedeni İstanbul’da ancak ruhu başka yerlerde gezenlerden olmayacağız"

Göreve gelir gelmez, kentsel dönüşüm projelerini devreye alacaklarını söyleyerek Ataşehir’de yapılan çalışmalarına değinen Kurum, “Var gücümüzle çalışacağız. CHP’li İBB Yönetimi, kaynak üretmeyi bilmediği için her yerde soruyor. 'Murat Kurum bütçeyi nereden bulacak. Bunca işi nasıl yapacak.' Biz İstanbul’u sizin gibi durdurmaya değil, İstanbul için koşmaya geldik. İşte size cevap veriyorum. Şu görmezden geldiğiniz Ataşehir’de Şerifali Çiftliği’ni bilir misiniz? İşte biz bu alanda nasıl yüzlerce konut ve dükkânı, sosyal tesisleri, camileri ve okulları aynı anda yapıyorsak; yine öyle yapacağız. Yeniçamlıca, Mevlânâ, Mimarsinan ve Barbaros’ta yeni rezerv yapı alanlarımızda nasıl arı gibi çalışıyorsak, yine öyle çalışacağız. Aşık Veysel ve Mustafa Kemal’de imar planı iptal edilen yerleri nasıl yeniden plana kavuşturduysak, yine öyle yapacağız. İçerenköy’de donatı alanındaki riskli evleri nasıl vatandaşımızla birlikte dönüştürüyorsak, yine öyle yapacağız. Sizin unuttuğunuz Örnek’te, uğramadığınız Esatpaşa’da mülkiyet sorununu nasıl çözdüysek, yine öyle çözeceğiz. İnönü, Kayışdağı, İçerenköy’ün sınırları içinde kalan 632 dönüm alanda İstanbul’un en büyük kentsel dönüşümlerinden birini nasıl başlattıysak; yine aynı dev dönüşümleri öyle başlatacağız. Tüm bu atılımlarla, Ataşehir’in trafiğinin çözümüne nasıl katkı sunuyorsak, yine öyle katkı sunacağız. Biz yarı zamanlı belediyecilik yapanlar gibi arada bir belediyeye uğrayanlar gibi bedeni İstanbul’da ancak ruhu başka yerlerde gezenlerden olmayacağız" ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

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