Gündem Murat Kurum sistemi anlattı: İstanbul’da kiralar böyle düşürülecek?
Gündem

Murat Kurum sistemi anlattı: İstanbul’da kiralar böyle düşürülecek?

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Murat Kurum sistemi anlattı: İstanbul’da kiralar böyle düşürülecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Sistem nasıl mı işleyecek?" notuyla İstanbul’da yapılacak kiralık sosyal konut projesine ilişkin videolu paylaşım yaptı. Paylaşımda İstanbul'daki kiraları düşürmesi amaçlanan kiralık 15 bin sosyal konutla ilgili sistemin detayları da anlatıldı.

Türkiye asrın inşasıyla edindiği tecrübesini yıl sonunda 81 ili kapsayan yeni bir inşa seferberliğine dönüştürecek. ‘Yüzyılın Konut Projesi’ kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ, 81 ilde 500 bin konut inşa edecek. Bu sayede bir yandan afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilirken diğer yandan vatandaşların 81 ilde uygun maliyetlerle konuta erişimi sağlanacak. Aynı proje kapsamında İstanbul’daki fahiş kira artışlarını dengelemek, vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek. Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek.

KURA İLE KİRALANACAK

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından kiralık sosyal konut projesine ilişkin görüntülü bir içerikle sürecin detaylarını paylaştı. Görüntülerde ev sahibinin devlet olacağı, kiralık sosyal konutların sadece İstanbul’da inşa edileceğinin altı çizildi. Bu kapsamda 15 bin sosyal konutun, kriterleri karşılayan vatandaşlara kura usulüyle kiralanacağı anlatıldı.

KİRA SÜRESİ 3 YILLIK OLACAK

Projenin aynı zamanda fahiş kira artışlarını da dengeleme hedefi olduğu, bunun için evlerin bölge rayiç bedelinin altında kiralanacağı belirtildi. Evlerin 3 yıllığına kiralanacağı TOKİ’nin, kiralanan konutların yönetimini, bakımını ve denetimini sağlayacağı ifade edildi.

AMAÇ KİRA FİYATLARINI DÜŞÜRMEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum daha önce katıldığı televizyon yayınında kiralık sosyal konut ile ilgili şu bilgileri vermişti:
"Bugüne kadar yapılmamış bu projeyi de milletimize armağan ettik. İstanbul’da 15 bin kiralık konut yapacağız. Avrupa ve Anadolu yakasında olacak. Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak. Kira bedeli bölge rayiç bedelinin yarısı olacak. Evler 3 yıl süre ile kiralanacak. 3 yılın ardından yeni kira bedeli belirlenecek. Kira fiyatlarını düşürmek adına yaptığımız bir iş bu. Yine kontenjanlara ayıracağız."

1
