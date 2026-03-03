  • İSTANBUL
Burası Sibirya değil Türkiye! Baharda eksi 15 derece görüldü
IHA Giriş Tarihi:

Burası Sibirya değil Türkiye! Baharda eksi 15 derece görüldü

Kars'a bahar, Sibirya soğuklarıyla geldi. Kentte hava sıcaklığı eksi 15 dereceye düştü. Vatandaşlar araçlarını battaniyelerle korudu, donan traktör sıcak suyla çalışıldı.

#1
Kars'ta bahar ayında Sibirya soğukları etkili oluyor.

#2
Kars'ta Mart ayı gelmesine rağmen kış etkisini sürdürmeye devam ediyor. Gece saatlerinde etkili olan dondurucu soğuklar hayatı durma noktasına getirdi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceyi gösterdiği kent merkezinde, vatandaşlar araçlarının motor ve cam kısımlarının donmaması için ilginç yöntemlere başvurdu.

#3
Çok sayıda araç sahibi, otomobillerinin üzerine battaniye, kilim ve halı sererek soğuktan korumaya çalıştı.

#4
"Donan traktörü sıcak suyla çalıştırıldı" Kentte sanayi bölgesinde ise dondurucu soğuğun bilançosu daha ağır oldu. Gece boyunca açıkta kalan bir traktör, yakıt sisteminin donması nedeniyle çalışmadı. Çaresiz kalan araç sahibi, evinden getirdiği kaynar suyu traktörün yakıt deposu ve motor aksamına dökerek aracı çalıştırmayı başardı.

#5
"Sokakta ateşli ısınma mesaisi" Dışarıda çalışmak zorunda kalan vatandaşlar ve esnaflar, soğukla mücadele etmek için dükkan önlerinde odun ateşleri yaktı. Kars'ta soğukların etkili olduğunu ifade eden Hasan Topçu, "Kars'a bahar geldi derken, 3 gün önce yağan kar ile beraber eksi 15 dereceyi gördük. Beyaza bürünmüş Kars, bakalım cemrelerin düşmesiyle birlikte inşallah havalar açılır" dedi.

#6
"Belediye ekiplerinden 'buz sarkıtı' operasyonu" Öte yandan, hava sıcaklığının gündüz saatlerinde hafif yükselmesi ve ardından tekrar don yapmasıyla birlikte bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Yayalar için büyük tehlike arz eden ve boyu yer yer 1 metreyi bulan sarkıtlar için Kars Belediyesi İtfaiye ekipleri teyakkuza geçti.

#7
Ekipler, merdivenli araçlarla cadde üzerindeki binaların saçaklarında biriken buzları kırarak kazaların önüne geçti.

