Yolsuzluk ve çifte rehin skandalı patladı! 3 harfli market şirketi iflas etti

İngiltere merkezli köprü finansmanı devi Market Financial Solutions (MFS), 2 milyar sterlini aşan kredi hacmine rağmen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla resmen iflas etti. Barclays ve Santander gibi bankacılık devlerini de milyarlarca dolarlık riskle karşı karşıya bırakan bu çöküş, küresel kredi piyasalarında gevşek standartlara dair endişeleri yeniden alevlendirdi. Mahkeme sürecinde ortaya çıkan "varlıkların çifte rehin gösterilmesi" suçlaması, finans dünyasında son yılların en büyük skandallarından biri olarak kayıtlara geçti.