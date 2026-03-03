  • İSTANBUL
Yolsuzluk ve çifte rehin skandalı patladı! 3 harfli market şirketi iflas etti
Giriş Tarihi:

Yolsuzluk ve çifte rehin skandalı patladı! 3 harfli market şirketi iflas etti

İngiltere merkezli köprü finansmanı devi Market Financial Solutions (MFS), 2 milyar sterlini aşan kredi hacmine rağmen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla resmen iflas etti. Barclays ve Santander gibi bankacılık devlerini de milyarlarca dolarlık riskle karşı karşıya bırakan bu çöküş, küresel kredi piyasalarında gevşek standartlara dair endişeleri yeniden alevlendirdi. Mahkeme sürecinde ortaya çıkan "varlıkların çifte rehin gösterilmesi" suçlaması, finans dünyasında son yılların en büyük skandallarından biri olarak kayıtlara geçti.

Foto - Yolsuzluk ve çifte rehin skandalı patladı! 3 harfli market şirketi iflas etti

Dünya genelinde borç batağına dayanamayan pek çok şirket iflas bayrağını tek tek çekmeye başladı. İngiltere’de yer alan Market Financial Solutions Ltd 2 milyar sterlinden (2,7 milyar dolar) fazla kredi sağlaması ile bölgede dikkat çekiyordu. Şirket, mali usulsüzlük öne sürülmesi nedeniyle iflas etti.

Foto - Yolsuzluk ve çifte rehin skandalı patladı! 3 harfli market şirketi iflas etti

İngiltere merkezli, özel kredi ve köprü finansmanı alanlarında uzmanlaşmış bir finansal çözüm sağlayıcısı olarak şirket biliniyor. Kullanıcıya özelleştirilmiş köprü kredileri ve kiraya verme amaçlı konut mortgages'ları sağlıyordu.

Foto - Yolsuzluk ve çifte rehin skandalı patladı! 3 harfli market şirketi iflas etti

Davayı değerlendiren yargıç, dolandırıcılık ve varlıkların çifte rehin gösterilmesi suçlamalarını yöneltti. Barclays ve Apollo Global Management Inc’in (NYSE:APO) yapılandırılmış kredi kolu Atlas, konuya yakın kaynaklara göre yüz milyonlarca dolar borç sağladı.

Foto - Yolsuzluk ve çifte rehin skandalı patladı! 3 harfli market şirketi iflas etti

Bloomberg’de yer alan haberde ise bu bilgilerin kaynaklardan elde edildiği aktarıldı. Ek olarak Banco Santander SA (BME:SAN) ve Castlelake LP de battı İngiliz firmaya maruz kalan borç verenler arasında yer alıyordu. MFS çarşamba günü İngiltere’nin iflas işlemlerine resmen girdi. Bu çöküş, kredi piyasalarındaki gevşek kredi standartlarına ilişkin endişelerini yükseltebilir. Önceki yıl ABD’li otomotiv parça tedarikçisi First Brands Group ve subprime otomobil kredi kuruluşu Tricolor Holdings’in iflasları Wall Street’i etkilemişti.

