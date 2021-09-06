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Gündem

Murat Kurum müjdeli haberi verdi!

TOKİ Başkanlığınca her yıl yapılan indirim kampanyası bu yıl ikinci kez yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 13:14:00 -
Murat Kurum müjdeli haberi verdi!

 Yeni Akit  Ankara 

Her yıl TOKİ Başkanlığınca yapılan ve yoğun ilgi gören indirim kampanyası bu yılda gördüğü yoğun ilgi sonucunda tekrarlanıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından verdiği müjdeli haberde, “TOKİ Başkanlığımızca, borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasını, yoğun talep üzerine bu yıl ikinci kez 21 Eylül’de tekrarlıyoruz. Kampanyamızdan yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, 21 Eylül – 19 Ekim 2021 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Borcunun tamamını ya da en az yüzde 25’ini peşin ödeyen vatandaşlarımız yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek” ifadelerini kullandı.

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