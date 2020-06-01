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Medya

Murat Kekilli’nin paylaşımı sosyal medyayı salladı

Şarkıcı Murat Kekilli, sosyal medya hesabından kriz çığırtkanlığı yapanları zora düşürecek bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 16:13:00 - 2020-06-01 16:28:31
Murat Kekilli’nin paylaşımı sosyal medyayı salladı

Şarkıcı Murat Kekilli, Twitter hesabından 2020 yılı 1. çeyrek büyüme oranlarının yer aldığı verileri paylaştı.

Kekilli, paylaşımında "Sanıyorum, “Bizi kimse tutamaz, sen bile tutamazsın, yıldızlar tutamaz” diye haykırmanın zamanı da gelmiştir. Biliyorsunuz moral ve motivasyon bir toplum için her zaman en önemli güçtür" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcının paylaşımı büyük beğeni topladı.

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