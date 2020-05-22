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Medya

Murat Kekili'den sert tepki! 'Ayıp lan ayıp'

İzmir'in bazı semtlerindeki cami minarelerinde ezan yerine İtalyan partizanlarını söylediği 'Çav Bella' isimli şarkı çalındı. Alçak sabotaja vatandaşlardan sert tepki gelirken Murat Kekili de yaşanan olaya sert çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 18:58:00 - 2020-05-22 19:10:33
Murat Kekili'den sert tepki! 'Ayıp lan ayıp'

11 ayın sultanı Ramazan ayında cami minarelerinden 'Çav Bella' isimli şarkı çalınarak alçak bir girişimde bulunuldu. Meydana gelen olaya tepkiler dinmiyor.

Şarkıcı Murat Kekili, İzmir'de yaşananlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Murat Kekili, "Ben hiç bir ülkede kendi ibadethanesine sabotaj düzenleyen insan müsvettelerine rastlamadım. Bizdeki cami sabotajcılarının neyin müsvettesi olduğunu da anlayamadım. Aradım, taradım hiç bir lisanda karşılıgı da yok.Nasıl bir ürünsünüz siz ya? Ayıp lan ayıp" dedi.

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