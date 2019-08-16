Murat Kazanasmaz kimdir? Yerel seçimler öncesi "kimsenin ekmeğiyle oynamayacağını" ifade eden CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kıyım başladı. Seçimden önce İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki gösteren İBB Trafik Radyosu Koordinatörü Murat Kazanasmaz'ın işine son verildi. Haberin ardından Murat Kazanasmaz kimdir? sorusu gümdemde. Peki Murat Kazanasmaz kimdir? İBB Murat Kazanasmaz'ın işine neden son verildi? İşte detaylar...

Murat Kazanasmaz kimdir?

Murat Kazanasmaz, 24 Haziran 1977 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Türk sunucu ve trafik uzmanı. 1997 yılından beri İBB Trafik Kontrol Merkezinde trafik uzmanı olarak çalışmaktadır. Halen İBB Trafik Radyo'da yayın yönetmenliği ve sunuculuk yapmaktadır. Evlidir.

Sunucu ve trafik uzmanı kimliği ile tanınan Murat Kazanasmaz 1997 senesinden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezinde trafik uzmanı olarak çalışmalarını sürdürmüştür. İBB Trafik Radyo’da yayın yönetmenliği ve sunuculuk görevini üstlenmektedir.

Uzun yıllardır sabah ve akşam trafiğinden sürücüleri haberdar eden ses olarak tanınmaktadır. 2013 yılında Elif Hanım ile evlenmiştir.

2019 yılında İBB Seçimi öncesinde canlı yayınlanan eylemde çalışanlar adına açıklama yapan isim olmuştur.