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Murat Kazanasmaz kimdir? Ekrem İmamoğlu Murat Kazanasmaz’ı İBB’deki işine neden son verdi?

23 Haziran İBB seçimleri öncesi İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki gösteren İBB Trafik Radyosu Koordinatörü Murat Kazanasmaz'ın işine son verildi. Peki Murat Kazanasmaz kimdir?

16 Ağustos 2019 Cuma 17:53
Murat Kazanasmaz kimdir? Ekrem İmamoğlu Murat Kazanasmaz’ı İBB’deki işine neden son verdi?

İstanbul'daki yerel seçimlerden önce Büyükşehir Belediyesi binası önünde CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu protesto eden Murat Kazanasmaz'ın işine son verildi. İBB Trafik Radyosu Koordinatörü olan Kazanasmaz, bazı belediye çalışanıyla birlikte basın açıklaması yapmış, İmamoğlu'na tepki göstermişti. Ekrem İmamoğlu kendisini protesto eden kişilerin işine son verilmeyeceğini duyurmuştu. Ancak sözünde durmadı. İBB Trafik Radyosu Koordinatörü Murat Kazanasmaz işten çıkarıldı.

İşten çıkarmanın kendisine tebliğ edildiğini belirten Kazanasmaz “Olması gereken süreç işledi. İşten çıkarılmayı bekliyordum. Şaşırmadım. Ben hiçbir zaman siyasetin içinde olmadım ve bundan sonra da olmayı düşünmüyorum” dedi.

 

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 17:53
  1. İstanbul
  2. Murat Kazanasmaz kimdir?

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