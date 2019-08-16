Murat Kazanasmaz kimdir? Ekrem İmamoğlu Murat Kazanasmaz’ı İBB’deki işine neden son verdi?

İstanbul'daki yerel seçimlerden önce Büyükşehir Belediyesi binası önünde CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu protesto eden Murat Kazanasmaz'ın işine son verildi. İBB Trafik Radyosu Koordinatörü olan Kazanasmaz, bazı belediye çalışanıyla birlikte basın açıklaması yapmış, İmamoğlu'na tepki göstermişti. Ekrem İmamoğlu kendisini protesto eden kişilerin işine son verilmeyeceğini duyurmuştu. Ancak sözünde durmadı. İBB Trafik Radyosu Koordinatörü Murat Kazanasmaz işten çıkarıldı.

İşten çıkarmanın kendisine tebliğ edildiğini belirten Kazanasmaz “Olması gereken süreç işledi. İşten çıkarılmayı bekliyordum. Şaşırmadım. Ben hiçbir zaman siyasetin içinde olmadım ve bundan sonra da olmayı düşünmüyorum” dedi.