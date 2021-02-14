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Gündem Murat Karayılan kaçarken bakın hangi kıyafeti giyiyormuş!
Gündem

Murat Karayılan kaçarken bakın hangi kıyafeti giyiyormuş!

Terör örgütü PKK/KCK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan terörist, örgütün hain saldırılarını anlattı. PKK'nın 2016'da Güvenpark saldırısı ile 4 yıl önce Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü ek binasına yönelik eylemine ilişkin bilgiler verdi. Terörist ""Karayılan, bir yerden başka bir yere giderken dikkati çekmemek için Arapların yerel kıyafetini giyer, mağaraya gelince örgüt kıyafetiyle değiştirirdi." bilgisini verdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 12:20:00 - 2021-02-14 12:41:22
Murat Karayılan kaçarken bakın hangi kıyafeti giyiyormuş!

İçişleri Bakanlığı koordinesinde jandarma ve emniyetin ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensuplarının sayısı her geçen gün artıyor.

Çalışmalar sonucu Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan 31 yaşındaki A.D., Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

Gerekli keşif yapıldıktan sonra patlayıcılar Ankara'da bir yere gömülmüş

Yaklaşık 10 yıl önce sosyal medyada tanıştığı kişi tarafından dönemin Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) il binasına götürüldüğünü belirten A.D, daha sonra terör örgütü PKK'ya katılmak üzere Suriye'ye gönderildiğini açıkladı.

Terör örgütü PKK'nın bomba yüklü araçla 13 Mart 2016'da Ankara'daki Güvenpark otobüs duraklarında düzenlediği saldırıya ilişkin bilgiler veren A.D, ifadesinde şunları anlattı:

"Güvenpark saldırısını Seher Çağla Demir isimli kadın örgüt mensubu yapmıştı. Seher saldırı için Türkiye'ye gelmeden önce kod ismi 'Rodi' olan kişi, Ankara'ya keşif yapma ve örgüt mensubu ayarlama işleri için gönderildi. Gerekli keşif çalışmasını yaptıktan sonra patlayıcıları Ankara'da bir yere gömmüş. Patlayıcıyı gömdüğü yerlerin krokisini çizdi, fotoğrafını çekti. Bu örgüt mensubu Seher'i alarak Şanlıurfa üzerinden Ankara'ya geçti. Patlayıcıları topraktan çıkarttıktan sonra Seher eylemi yaptı."

"Talimatı Murat Karayılan verdi"

Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce 11 Nisan 2017'de İl Emniyet Müdürlüğü ek binasına bitişik apartmanın bodrum katından 30 metre kazılan tünele tuzaklanan, RDX, amonyum nitrat, TNT ve mazot ile hazırlanan yaklaşık 1 ton patlayıcıyla düzenlenen saldırının talimatını terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın verdiğini aktaran A.D, "Hatta Karayılan bu saldırı sırasında başka bir noktaya da tünel kazıldığını ancak bu eylemden sonra yarım bırakıldığını söylemiştir" dedi.

Terörist A.D, Karayılan'a ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Karayılan, bir yerden başka bir yere giderken dikkati çekmemek için Arapların yerel kıyafetini giyer, mağaraya gelince örgüt kıyafetiyle değiştirirdi. Yanında 3 koruması vardı. Dikkati çekmemek için kalabalık korumayla gezmez, yolda yürürken yüzünü kapatırdı hatta bir defa Karayılan'ı uzakta korumalarıyla gördüm ve yüzünü kapattığı için tanıyamadım."

Terör örgütü PKK'ya katıldığı için pişman olduğunu dile getiren A.D, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini aktardı.

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Yorumlar

Ali

İsterse eşek kıyafetle giysin. Varacağı yer cehennem olacak.
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Mustafa kaya

BU AVRAT KILIKLIYA MİNİ ETEK VAYA ENTARİ YAKIŞIRDİ. ZATEN ÇOGU ENTARİ GIYEREK MÜCAHITLERDEN KAÇIYORDU. BU YAVŞAĞI İSTESELER YAKALAYABİLIRLER. BUNU TÜRKİYEDE ENTARİ GİYDİRIP MEYDAN MEYDAN DOLAŞTIRACAKSIN.
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