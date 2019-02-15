Murat Hazinedar CHP'den istifa ettiğini açıkladı

Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar, CHP'den istifa etti.

Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar CHP'den istifa etti. Açıklamasında Kılıçdaroğlu için sert göndermelerde bulunan Hazinedar "Artık değişimle bir ilgileri kalmadı" dedi.

Hazinedar'ın açıklamalarından satırbaşları:

CHP'nin içindeki sorunlu siyaset anlayışına karşı yılmaz bir şekilde yıllarca mücadele ettim. Aynı mücadeleyi bu sefer, parti içinde değil dışında, halkın yararına gerçekleştirmek için 2013'te davet üzerine CHP'ye üye olurken umutlarım milletimiz adına yeniden yeşermişti.' (...)

"CHP'deki hastalıklar devam ediyor"

Ancak tüm bunlara rağmen aynı hastalıklar CHP'de devam etmektedir. Kurucu felsefenin simgesi 6 okundan birisi olan devrimcilik ilkesi değişimcilik şeklinde dahi bulunmamaktadır.