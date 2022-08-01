Murat Göğebakan'ın ihanet eden eşine duası yeniden gündem oldu!
Merhum sanatçı Murat Göğebakan, ölümünün 8. yıldönümünde dualarla anıldı. Göğebakan'In kanser tedavisi görürken yaşadığı zorluklar ve bu zorluklar karşısındaki sabrı yeniden gündem oldu.
Yeniakit.com.tr
Kanser tedavisi gören Murat Göğebakan, 31 Temmuz 2014 yılında hayatını kaybetmişti.
Daha öncesinde tedavisi olumlu sonuçlanan Göğebakan, kısa süreliğine sağlığına kavuşmuş ancak hastalığı sürecinde eşinin ihanetine uğramıştı.
Sözleri ile gönülleri fethetmişti
İşleri bozulan, maddeten zor günler yaşayan Göğebakan, tedavisine ilişkin bir röportajında eşinin ihanetine, "Allah yolunu açık etsin. Allah mutlu bahtiyar etsin diyelim biz." ifadeleri ile karşılık vermişti.
Murat Göğebakan'ın o röportajı ölümünün sekizinci yılında yeniden gündem oldu.
Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez, 6 Kasım 2020 tarihinde evinde ölü bulunmuş, yapılan otopsisinde kalp yetmezliğinden öldüğü anlaşılmıştı.