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Spor

Murat Eskici: "Her sahada ambulans olması zor"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Kayseri’de amatör müsabakaların oynandığı salon ve sahalarda ambulans eksikliği olduğuna dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 16:57:55 -
Murat Eskici: "Her sahada ambulans olması zor"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Kayseri’de amatör müsabakaların oynandığı salon ve sahalarda ambulans eksikliği olduğuna dikkat çekti.


Kayseri’de ambulans sayısının 25 ila 30 arasında olduğunu söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, "Hafta sonu 120-150 maç oynanıyor. Onlarca tesiste müsabakalar oynanıyor. Bütün maçlara ambulans gelmesi mümkün değil. Türkiye genelinde var bu ambulans sorunu. Her sahada her tesiste ambulans olması zor görünüyor" dedi.


Murat Eskici, "Ambulans sıkıntısı ile ilgili tedbirler alındı. Futbolda ve diğer branşlarda işin ehli isimlere ilk yardım eğitimi verildi. Müsabakalarda onlar görevlendiriliyor. Ambulans ile ilgili olarak da sakatlık olduğunda 3 veya 5 dakika içerisinde ambulans sahaya geliyor. Yeniden spor müsabakaların başlaması ile birlikte bu kişiler görev yapmaya devam edecek. Umarım yeni dönemde en az sakatlık ile karşılaşırız" diye konuştu.

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