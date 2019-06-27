Murat Erkan dünya mobil iletişim sektörünün tepe yönetiminde

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, mobil iletişim sektörüne yön veren dev şirketlerin yöneticilerinin yer aldığı Dünya GSM Birliği’nin (GSMA) Yönetim Kurulu’na girdi. Dünya çapında 800’ü aşkın şirketin üye olduğu kuruluşun 25 kişilik yönetim kurulunda yer alan Erkan, sektörde Türkiye’nin de söz sahibi olması için çalışacak. vwMobil dünyaya yön veren böylesine önemli bir kuruluşun yönetiminde yer almanın mutluluğunu yaşadığını belirten Erkan, “Türkiye’nin Turkcell’i olarak 25 yılda edindiğimiz deneyim ve tecrübeyi GSMA aracılığıyla dünya ile paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Aynı zamanda bu önemli kuruluşun yönetiminde yer alarak, Türkiye’yi temsil ediyor olmak benim için ayrı bir gurur kaynağı. Bugüne kadar ülkemizde ilklere imza atan şirketimizin GSMA nezdinde yürüteceği çalışmalarla da dünya mobil iletişim sektörünün gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” dedi.