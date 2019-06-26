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Murat Erkan dünya mobil iletişim sektörünün tepe yönetiminde

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan mobil iletişim sektörüne yön veren dev şirketlerin yöneticilerinin yer aldığı Dünya GSM Birliği GSMA’nın yönetim kuruluna girdi

26 Haziran 2019 Çarşamba 14:33
Murat Erkan dünya mobil iletişim sektörünün tepe yönetiminde

İSTANBUL(AA) - Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, dünyada mobil iletişim sektörüne yön veren ve 800’den fazla üyesi bulunan GSMA (Dünya GSM Birliği) Yönetim Kurulu’nun 25 üyesinden biri oldu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Murat Erkan görevi süresince Turkcell’in ulusal ve uluslararası alandaki deneyimlerini bu global platformla paylaşacak. Ayrıca kuruluşun odağında olan yeni nesil iletişim teknolojilerinin gelişimi, mobil platformlar ile dijital ekonominin desteklenmesi ve mobil iletişimin toplumsal fayda için kullanımı gibi konularda yürütülen çalışmalara katkı da sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erkan, mobil dünyaya yön veren böylesine önemli bir kuruluşun yönetiminde yer almanın mutluluğunu yaşadığını belirterek “Türkiye’nin Turkcell’i olarak 25 yılda edindiğimiz deneyim ve tecrübeyi GSMA aracılığıyla dünya ile paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Aynı zamanda bu önemli kuruluşun yönetiminde yer alarak, Türkiye’yi temsil ediyor olmak benim için ayrı bir gurur kaynağı. Bugüne kadar ülkemizde ilklere imza atan Turkcell’in GSMA nezdinde yürüteceği çalışmalarla da dünya mobil iletişim sektörünün gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu vesileyle Turkcell’i temsilen beni bu göreve layık gören tüm GSMA yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Dünya çapında mobil iletişim endüstrisini temsil etme amacıyla 1995 yılında kurulan GSMA, çalışmalarını Londra merkezli olarak yürütüyor. Kuruluş başta Barselona olmak üzere Los Angeles ve Şanghay’da Mobil Dünya Kongresi toplantıları düzenleyerek sektörün fikir alışverişinde bulunabileceği etkinliklere imza atıyor.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 14:33
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