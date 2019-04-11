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Seçim 2019 Sayfası

Murat Dalanbay, CHP’ye katıldı

Ardahan’da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Damal ilçesinde bağımsız İl Geneli Meclisi Üyesi seçilen Murat Dalanbay CHP’ye katıldı.

11 Nisan 2019 Perşembe 09:32
Murat Dalanbay, CHP’ye katıldı

Ardahan’da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Damal ilçesinde bağımsız İl Geneli Meclisi Üyesi seçilen Murat Dalanbay CHP’ye katıldı.


2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Damal ilçesinde İl Genel Meclis üyesi seçilen Murat Dalanbay, Cumhuriyet Halk Partisi’ne geçti. Murat Dalanbay’a parti rozetini CHP Ardahan İl Başkanlığında düzenlenen programla İl Başkan Yardımcısı Serhat Arslangörür taktı.


Murat Dalanbay’ın geçmesiyle CHP’nin il genel meclis üyesi sayısı 7’ye yükseldi.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 09:32
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