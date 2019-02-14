0553 313 94 23

Murat Çetinkaya: "Finansal istikrara katkı sağlayacak likidite adımları atılabilir. Bunların doğrudan para politikası duruşuna sinyal içeriği yok."

14 Şubat 2019 Perşembe 11:01
Murat Çetinkaya: "Finansal istikrara katkı sağlayacak likidite adımları atılabilir. Bunların doğrudan para politikası duruşuna sinyal içeriği yok."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:01
  1. flaş
  2. likidite
  3. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Silopi’de kanser erken teşhis semineri
    1. Silopi’de kanser erken teşhis semineri
    2. Online bilgi yarışması Hadi'yi Alex de..
    3. (Özel) Dehşet veren kaza kameralara..
    4. Sultangazi'de inanılmaz soygun! Duvarı..
    5. İki ayağı ve bir kolu kesildi yine..
    6. TCMB döviz depo ihalesinde teklif 2..
    7. Gözaltına alınan komiser yardımcıları..
    8. "Adli ve idari hakim alımında ehliyet..
    9. İstanbul’da Göbeklitepe fotoğraf..
    10. Vali Bektaş, Havalimanı’nda ILS..
    11. Merkez Bankası'ndan "sıkı duruş" mesajı
    12. Usta: "Samsun’da istihdamda problem..
    13. "Kalbindeki yetmezliği" aşkla tamamladı
    14. Azez’de YPG karşıtı protesto
    15. NASA Mars keşif aracı Opportunity'ye..
    16. TBMM 29. Başkanını seçecek
    17. Belçika’da ilkokul öğrencilerinin cami..
    18. Cezayir'de İslami kesim ve..
    19. Başkan Altay ve Angı’dan Akören ve..
    20. Pınarbaşı, Ürgüp ve Göreme..
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?