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Murat Aydın’ın markette “Vergi Dairesi” şakası çalışanları şaşkına çevirdi

AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, Kavacık’ta esnafları ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

24 Şubat 2019 Pazar 09:23
Murat Aydın’ın markette “Vergi Dairesi” şakası çalışanları şaşkına çevirdi

AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, Kavacık’ta esnafları ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. Seçimlerde destek sözü alan Aydın’ın girdiği bir markette “Vergi Dairesi’nden geliyoruz” demesi üzerine çalışanlar bir anlık şaşkınlık yaşadı.


31 Mart Yerel Seçimleri’ne sayılı günler kala çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, Kavacık semtinin Otağtepe ve Dörtyol mevkilerinde esnafları ziyaret etti. Vatandaşlarla bol bol sohbet eden Aydın, seçimlerde destek sözü istedi. Cadde üzerinde yürüyen Başkan adayı Aydın, yaşlı bir çifti görünce hemen yanlarına gitti. Çiftle bir süre sohbet eden Aydın, ardından yol kenarında çalışan bir kalaycıyla konuştu. Aydın, kasabından restoranına, kafeteryasından çiçekçisine gezmedik esnaf bırakmadı.



Aydın “Vergi dairesinden geliyoruz” dedi, çalışanlar şaşkınlık yaşadı


Ziyaretleri sırasında cadde üzerinde faaliyet gösteren bir markete giren Başkan adayı Aydın, direkt olarak kasaya yönelerek, “Vergi dairesinden geliyoruz” dedi. Şaşkınlık yaşayan genç kız, “Ben burada yeniyim” diyerek sorumluyu çağırdı. Bir süre sonra gelen sorumluya da aynı cümleyi kullanan Aydın’ın şakası, bir partilinin “Belediye başkan adayımız” demesi üzerine ortaya çıktı. Markette çalışanlarla ve müşterilerle bir süre sohbet eden Aydın, daha sonra caddeye çıkarak ziyaretlerine devam etti. Ardından bir çiçekçiye giren Aydın, iş yerinin kadın sahibi ile sohbet ederek kaç çocuğu olduğunu sordu. Daha sonra iş yerindeki çiçeklere bakan Aydın, beğendiği orkideyi satın alarak kadının oğlu Mert’e hediye etti. Bu güzel ve ince hediyesi karşısında iş yeri sahibi Aydın’a teşekkür ederek, hediye edilen çiçeği oğluna götürmek üzere hazırladı. Kadına işinde kolaylık dileyen Aydın, ardından nostaljik aletlerle müzik çalınan bir kuaföre girdi. Burada tıraş olanlara sıhhatler dileyen Murat Aydın, girdiği bir fırında da çocuklarla şakalaştı. Aydın, ziyaretlerinin ardından semtten ayrıldı.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 09:23
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