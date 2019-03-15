Murat Aydın oy isteyip “veririm” cevabını aldığı vatandaşa sımsıkı sarıldı

Göksu’da bir kafeteryaya giden AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, vatandaşlarla sohbet etti. Sohbet esnasında oy isteyen Aydın, “veririm” sözü aldığı vatandaşa sımsıkı sarıldı.

31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, Göksu’da bir kafeteryayı ziyaret etti. Burada oturan vatandaşlarla uzun uzun sohbet eden Başkan adayı Aydın, onlarla tokalaştıktan sonra sohbet ederek sorunlarını dinledi. Vatandaşlara projelerini anlatan Aydın, kendisine ikram edilen çayı da geri çevirmedi. Sıcak bir şekilde karşılanan Başkan adayı Aydın, samimi tavırlarıyla vatandaşların gönlünü kazandı.

Oy istediği vatandaştan “veririm” sözü alınca sarıldı

Aydın, sohbet esnasında vatandaşlara seçimlerde destek beklediğini belirtti. Bunun üzerine Başkan adayı Aydın sohbet ettiği bir vatandaşa, “Bana oy verir misin?” diye sordu. Sorunun ardından biraz düşünen vatandaş, “veririm herhalde” deyince ortamı bir anda gülüşmeler aldı. Ardından Aydın’ın ayağa kalkarak oy sözü aldığı vatandaşa sımsıkı sarılması renkli görüntüler oluşturdu. Sohbetin ardından Aydın semtten ayrıldı.