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Murat Aydın: “Beykoz aklınızın alamadığı kadar değerli olacak”

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Tokatköy’deki Tokatlılar Derneği’nde yaptığı konuşmada, “Türkiye’de şartlar normal seyredecek, dünyada da normal seyrederse Beykoz aklınızın alamadığı kadar değerli olacak.

24 Mart 2019 Pazar 14:11
Murat Aydın: “Beykoz aklınızın alamadığı kadar değerli olacak”

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Tokatköy’deki Tokatlılar Derneği’nde yaptığı konuşmada, “Türkiye’de şartlar normal seyredecek, dünyada da normal seyrederse Beykoz aklınızın alamadığı kadar değerli olacak. Onun için yerinizi, yurdunuzu satmayın” dedi.


31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarını daha da hızlandıran AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Tokatköy semtindeki Tokatlılar Derneği Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği’nde düzenlenen programa katıldı. İlçe Gençlik Kolları Başkanı Furkan Çeliker’in de eşlik ettiği programda başkan adayı Aydın, vatandaşlar tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Onlara mikrofon uzatarak sorunlarını dinleyen Aydın, ardından bir konuşma gerçekleştirdi. Yeni Zelanda’da yaşanan terör saldırısına da değinen Aydın, birlik ve beraberlik mesajları verdi.



“Asıl yapmamız gereken gelecekle ilgili endişe taşımıyor olmamızdır”


Murat Aydın, “Cuma günü Yeni Zelanda’da o katliamı yapan katil, terörist diyor ki; ‘Ayasofya’nın minarelerini sökeceğiz. Recep Tayyip Erdoğan’ı güçsüz bırakacağız.’ Oradaki Müslümanlara Cumhurbaşkanına kurşun sıkıyormuş gibi kurşun sıkıyor. Şükürler olsun biz bugün bu kültürdeyiz, buradayız ve geçmişimize dua edebiliyoruz. Bizim de arzumuz; gelecekte evlatlarımız bizlere dua ve teşekkür edebilsinler. İyi ki Beykozluyuz, mesele atalarımız bize güzel bir Beykoz bırakabilmiş demektir. Çöpleri toplayacağız, klasik belediyecilik hizmetlerini yapacağız, tecrübemiz de var, kolaylıkla üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Temizlik işi belediyenin en önemli ve onurlu işidir. En onurlu insanlar da o işi yapan insanlardır. 1994 öncesi gibi bir hafta 10 gün çöplerin alınmadığını düşünelim, salgın hastalıklar olur ve arkasından da ölüm gelir. O temizlikçi ve çöpçü diye nitelendirdiğimiz arkadaşlarımız aslında bizim ölmemizi engelliyor. Hastalanmamamıza katkı sunmuş oluyor, bu işleri yapmak görevimizdir. Bizim gelecekle ilgili asıl yapmamız gereken endişe taşımıyor olmamızdır” dedi.



“Beykoz aklınızın alamadığı kadar değerli olacak”


Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Çocuklarımızın yüzüne baktığımızda onların geleceğini karamsar görmeyelim. Onların geleceğini daha iyi görelim, gözlerinde ışıltı olsun. Biz onlara acıyarak değil, ‘bu evlatlar bu ülkenin geleceğini inşa edecekler’ dedirtecek adımlar atmalıyız. O motivasyonu oluşturmamız bunun içinde sorun oluşturan alanlara çözüm üretmemiz lazım. Kafamızı imar gibi konularla çok fazla meşgul etmemek lazım, onları çözmek ve aşmak gerekir. Bunları aşmak için çok yoğun bir tempoyla çalışacağız ki kafamıza gelecek endişesi olmasın. Geleceğe umutla bakalım ve güzel hayaller kurabilelim. Türkiye’de şartlar normal seyredecek, dünyada da normal seyrederse Beykoz aklınızın alamadığı kadar değerli olacak. Onun için yerinizi, yurdunuzu satmayın."

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 14:11
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