Murat Alan’dan fon krizi çağrısı: DDK harekete geçmeli

Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, bugünkü yazısında yaklaşık 450-500 bin yatırımcıyı, 131 yatırım fonunu ve yaklaşık 18 milyar dolarlık varlık büyüklüğünü ilgilendiren fon krizini değerlendirdi.

SPK’nın fonları işleme kapattığını, tasfiye sürecinin başlatıldığını ve adli soruşturmaların genişletildiğini hatırlatan Alan, gelinen noktada özel sektör kadar kamunun denetim mekanizmalarının da incelenmesi gerektiğini yazdı.

“Bu fonlar bir gecede mi bu hale geldi?”

Alan, olağanüstü getirilerin, sığ hisselerdeki yoğunlaşmaların ve aşırı riskli pozisyonların zaman içerisinde oluştuğuna dikkat çekerek şu soruyu gündeme taşıdı:

“Bu kadar büyük bir risk birikimi yaşanırken, erken uyarı mekanizmaları neden çalışmadı?”

Özel sektörde sorumluluğu bulunanların ortaya çıkarılması ve hesap vermesi gerektiğini belirten Alan, soruşturmanın bununla sınırlı kalmaması gerektiğini ifade etti.

DDK için çağrı

Murat Alan, Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) başta SPK olmak üzere ilgili kamu kurumlarının risk izleme, erken uyarı ve müdahale süreçlerini incelemesi gerektiğini yazdı.

Kamu kurumlarının hangi aşamada hangi riskleri gördüğünün, hangi tedbirleri aldığının ve varsa ihmal ya da kusurun ortaya çıkarılmasının önemine dikkat çeken Alan, denetimin yalnızca kriz çıktıktan sonra müdahale etmekten ibaret olmadığını vurguladı.

Alan, “Devlet, yalnızca krizin hesabını sormamalı; krizin neden zamanında önlenemediğinin de hesabını sormalıdır” ifadelerini kullandı.

Tasfiye ve adli soruşturmaların sonuna kadar götürülmesi gerektiğini belirten Alan, kamu tarafındaki denetim zincirinin de baştan sona incelenmesi çağrısında bulundu.

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