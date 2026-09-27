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Helikopter düştü! 4 kişi hayatını kaybetti

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Helikopter düştü! 4 kişi hayatını kaybetti

Kanada'nın Quebec eyaletinde meydana gelen helikopter kazasında 4 kişi hayatını kaybetti.

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Foto - Helikopter düştü! 4 kişi hayatını kaybetti

CBC News'in haberine göre, eyalet polisi, özel helikopterin Montreal yakınlarındaki Sainte-Brigide-d'Iberville bölgesinde düştüğünü bildirdi.

#2
Foto - Helikopter düştü! 4 kişi hayatını kaybetti

İlk müdahale ekipleri olay yerine ulaştığında helikopterin alevler içinde olduğunu kaydeden polis, helikopterde bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

#3
Foto - Helikopter düştü! 4 kişi hayatını kaybetti

Polis, ilk bulgulara göre helikopterin kalkıştan kısa süre sonra sorun yaşadığını ve fazla uzaklaşamadan düştüğünü belirtti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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