Helikopter düştü! 4 kişi hayatını kaybetti
Kanada'nın Quebec eyaletinde meydana gelen helikopter kazasında 4 kişi hayatını kaybetti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kanada'nın Quebec eyaletinde meydana gelen helikopter kazasında 4 kişi hayatını kaybetti.
CBC News'in haberine göre, eyalet polisi, özel helikopterin Montreal yakınlarındaki Sainte-Brigide-d'Iberville bölgesinde düştüğünü bildirdi.
İlk müdahale ekipleri olay yerine ulaştığında helikopterin alevler içinde olduğunu kaydeden polis, helikopterde bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Polis, ilk bulgulara göre helikopterin kalkıştan kısa süre sonra sorun yaşadığını ve fazla uzaklaşamadan düştüğünü belirtti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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