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Sağlık
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Yara oluşumuna karşı uzmanı Sıcak hava dikkate alınmalıdır diyerek açıkladı

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Yara oluşumuna karşı uzmanı Sıcak hava dikkate alınmalıdır diyerek açıkladı

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Serkan Akcan, yaz aylarında sıcak havanın etkisiyle genişleyen damarların varis şikayetlerini artırdığına dikkat çekerek hayati uyarılarda bulundu. Sıcak havanın damar genişlemesini tetikleyerek belirtileri çok daha belirgin ve rahatsız edici hale getirebileceğini belirten Akcan, yaz döneminde gerçekleştirilecek varis ameliyatları ve tedavi süreçlerine ilişkin kritik değerlendirmeler yaptı.

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Foto - Yara oluşumuna karşı uzmanı Sıcak hava dikkate alınmalıdır diyerek açıkladı

Özel Adatıp Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Serkan Akcan, yaz aylarında varis şikâyetlerinin daha belirgin hale gelebildiğini belirterek, varis tedavisine uygunluğun mevsime göre değil, hastanın klinik durumu ve damar yapısına göre değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

#2
Foto - Yara oluşumuna karşı uzmanı Sıcak hava dikkate alınmalıdır diyerek açıkladı

Varislerin, toplardamar kapakçıklarının görevini yeterince yerine getirememesi sonucu bacaklarda kanın göllenmesiyle ortaya çıkabildiğini ifade eden Op. Dr. Akcan, bu durumun yalnızca damar görünümüyle sınırlı bir sorun olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Op. Dr. Serkan Akcan, “Varis hastalarında bacaklarda belirgin damar görünümü, ağırlık hissi, ağrı, yanma, kaşıntı, gece krampları, ayak bileği çevresinde şişlik ve uzun süre ayakta kalınca artan rahatsızlık görülebilir. Sıcak havalarda damarların genişlemesi ve ödem eğiliminin artması bu şikâyetleri daha belirgin hale getirebilir” dedi.

#3
Foto - Yara oluşumuna karşı uzmanı Sıcak hava dikkate alınmalıdır diyerek açıkladı

Yaz aylarında varis tedavisiyle ilgili en sık merak edilen konulardan birinin “Bu dönemde işlem yapılabilir mi?” sorusu olduğunu belirten Op. Dr. Akcan, her hastanın ayrı değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Op. Dr. Akcan, “Varis tedavisinde zamanlama; hastanın şikâyetleri, muayene bulguları, Doppler ultrasonografi sonuçları, eşlik eden hastalıkları, kullanılan ilaçlar ve işlem sonrası takip koşulları dikkate alınarak belirlenir. Yaz ayları tek başına işlem için engel ya da zorunluluk olarak değerlendirilmemelidir” ifadelerini kullandı.

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Foto - Yara oluşumuna karşı uzmanı Sıcak hava dikkate alınmalıdır diyerek açıkladı

Varis tedavisinde cerrahi veya girişimsel yöntemlerin hastaya göre planlanabildiğini belirten Op. Dr. Akcan, hangi yöntemin uygun olduğuna damar yapısı, kaçak varlığı, varisin yaygınlığı ve hastanın genel sağlık durumuna göre karar verildiğini söyledi. İşlem sonrası dönemin de planlama açısından önemli olduğunu ifade eden Op. Dr. Akcan, “Varis işlemleri sonrasında hastanın önerilen kontrol muayenelerine gelmesi, hekim tarafından önerildiyse varis çorabı kullanımına uyması, uzun süre hareketsiz kalmaması ve yara/işlem bölgesi bakımına dikkat etmesi gerekir. Yaz döneminde sıcak hava, terleme, deniz-havuz planları ve güneş maruziyeti de takip sürecinde dikkate alınmalıdır” dedi. Varis şikâyetlerinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Op. Dr. Akcan, özellikle tek bacakta ani şişlik, kızarıklık, ısı artışı, şiddetli ağrı, damar üzerinde hassasiyet, ciltte renk değişikliği veya yara oluşumu gibi bulgularda değerlendirme sürecinin geciktirilmemesi gerektiğini söyledi. Op. Dr. Serkan Akcan, “Varis tedavisinde amaç, hastanın şikâyetlerini doğru değerlendirmek, damar yapısını incelemek ve uygun takip ya da tedavi planını oluşturmaktır. Her hastada aynı yöntem ya da aynı zamanlama uygun olmayabilir. Bu nedenle varis şikâyetlerinde kalp ve damar cerrahisi değerlendirmesi önem taşır” ifadelerini kullandı. Yaz aylarında varis şikâyetlerini azaltmaya yönelik genel önlemlere de değinen Op. Dr. Akcan, uzun süre hareketsiz kalmamak, gün içinde kısa yürüyüşler yapmak, bacakları dinlenme sırasında yükseltmek, yeterli sıvı almak ve uzun süre güneş altında kalmaktan kaçınmanın destekleyici olabileceğini belirtti. Op. Dr. Akcan, “Varis hastalarında tedavi kararı kişiye özel verilmelidir. Yaz döneminde işlem planlanıp planlanmayacağı, hastanın klinik durumuna ve işlem sonrası takip koşullarına göre hekim tarafından değerlendirilmelidir” dedi.

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