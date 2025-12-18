Murat Alan Söz Meydanı'nda konuştu: Ben bunu bir hezeyan gibi görüyorum

Perşembe günleri Akit Tv'de Erkan Tan moderatörlüğünde ekranlara gelen Söz Meydanı programında bu hafta son günlerin gündem maddesi olan uyuşturucu operasyonları konuşuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu soruşturması genişlerken dikkat çeken isimler peş peşe gözaltına alınmaya başladı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, "Bunlar bize zarar veriyor. Bir tarafı daha acıtıcı aslında. Savcılığa ifade vermeye giderken düğüne gidermiş gibi hazırlanıp gidiyorlar. Rol model olan kişilerin bunu gururla lanse etmelerini ben bir hezeyan gibi görüyorum" ifadelerini kullandı.