Gündem Murat Alan Söz Meydanı'nda konuştu: Ben bunu bir hezeyan gibi görüyorum
Gündem

Murat Alan Söz Meydanı'nda konuştu: Ben bunu bir hezeyan gibi görüyorum

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye’nin yarınlarını şekillendirecek fikir ve görüşlerin masaya yatırıldığı ve dünyadaki son gelişmelerin ele alındığı Söz Meydanı programında konuşan Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, ünlü isimlere yapılan uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Perşembe günleri Akit Tv'de Erkan Tan moderatörlüğünde ekranlara gelen Söz Meydanı programında bu hafta son günlerin gündem maddesi olan uyuşturucu operasyonları konuşuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu soruşturması genişlerken dikkat çeken isimler peş peşe gözaltına alınmaya başladı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, "Bunlar bize zarar veriyor. Bir tarafı daha acıtıcı aslında. Savcılığa ifade vermeye giderken düğüne gidermiş gibi hazırlanıp gidiyorlar. Rol model olan kişilerin bunu gururla lanse etmelerini ben bir hezeyan gibi görüyorum" ifadelerini kullandı.

Aktüel

Uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Gündem

Uyuşturucu operasyonunda yen dalga: Ünlü isimler gözaltına alındı

Gündem

17 ilde operasyon! On binlerce litre kaçak ve sahte içki yakalandı

Gündem

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı! Aleyna Tilki'nin avukatından açıklama

