Murat Alan ‘İnşa edilmiş gerçeklik’ diyerek anlattı! Katil İsrail’in gazetecileri öldürmesinin arkasındaki ayrıntı

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Terör oluşumu İsrail, 7 Ekim’den bu yana Filistin’de 140 gazeteci öldürdü. Anadolu Yayıncılar Federasyonu (AYF) öldürülen gazeteciler için Sultanahmet’te anlamlı bir etkinliğe imza atıyor. Gazetecilerin anıldığı ve İsrail’in saldırıların konuşulduğu etkinlik 24 saat sürecek.

Etkinlik canlı yayınlanırken, gazeteciler görüşlerini bildirmek için kamera karşısına çıkıyor.

Yeni Akit Gazetesi ve yeniakit.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan da görüşlerini bildirmek üzere etkinlikte mikrofonların karşısına geçti.

Moderatör Fulya Öztürk’ün, “İsrail’i, Amerika’yı kim durduracak?” sorusuna cevap veren Murat Alan, şunları söyledi:

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Sadece Amerika’yı tek başına değerlendirmemek lazım. Batı medeniyeti dediğimiz şey ortak paydada birleşiyor. Ortak payda dediğimizde İslam coğrafyasındaki zulüm ve kargaşadır.

Kendi dertlerine düştüklerinde bu coğrafyanın aslanları ne kadar güçleniyorlar. Hatırlayın pandemi çok büyük bir yüktü insanlık için. Özellikle bizim coğrafyamız için daha da ezici bir sıkıntıya neden oluyordu. Ama pandemide batılı devletler kendi derdine düştüler. Altı ay kadar maske peşinde koştular.

O maske peşinde koşan ülkeler kendi dertlerine düşünce Türkiye Libya’nın yarısında ilerledi. Bugün illegaliteyle ilişkili BM’nin tanımadığı yönetimi bertaraf etti durdurdu. Neden? Türkiye muazzam bir şekilde askeri kabiliyetle mi gitti? Tabii ki TSK çok güçlü bir şekilde hareket ediyor, kurmaylık ve savaş zekâsı çok iyi ama onları organize eden güç kendi derdine düşünce oraya odaklanamadı.

Belçika’da bir terör saldırısı olduğunda Fransa yardım gönderdi. Fransız dışişleri bakanının bir sözü vardı; Belçika gibi ülkeler aynı anda iki terör faaliyetiyle hareket edemez. Birine odaklanırken diğerini kaçırıyorlar. Aslında şunu demek istiyor. Biz daha küresel çerçevede değerlendirirsek, kendi dertlerine düştüklerinde başka şeye odaklanamıyorlar, bizi kaosa sürükleyemiyorlar.

Ümmetle bir paydaş noktamız var. Kendi kız kardeşim orada olabilir. Mavi Marmara şehidi Cevdet kılıçlarla birlikte çalıştık. Elinde fotoğraf makinesiyle İsrail helikopterlerinin insanları nasıl öldürdüğünü gösterebilmek için alnından vurularak şehit edildi. İsrail bunu nasıl izah etti? Evet gazeteci olduğunu biliyorduk, fotoğraf makinesi olduğunu da biliyorduk ama Gazze’ye geliyordu.

Maalesef dünyada da egemen güçler belirliyor kuralları. Halkının kim olduğunu da şu dönemde onlar belirliyor. Bir tarih inşa etmeye çalışıyorlar. Ben bunlara inşa edilmiş tarih diyorum. Batılı devletler 300 Spartalı filmiyle yeni bir tarih inşa etmeyi örnek veriyor.

Batı 7 Ekim’den sonra kendi ‘haklılıklarını’ kanıtlıyor gibi bir vaziyet çizdi. Sonrasında medya mensupları, katledilenler, ezilenler şehit edilenler meslektaşlarımız dünyaya öylesine iyi anlattılar ki ortamı… algı değişti. Şu an ilk günlerdeki “ama, fakat, lakin” sözleri tamamen değişmiş durumda.

Batı kamuoyunda “İsrail çocukları katlediyor, gazetecileri öldürüyor” olgusunu biz oturtabilirsek Amerika oradan çıkmak zorunda kalacak. Bana göre onursuz ama onlara göre onurlu bir şekilde İsrail’i masaya oturtacak. Neden? Çünkü kaybediyorlar.

Bir avuç mücahit, hayvan yemleri, kuru ekmekler yiyerek savaşan mücahitler, terör örgütüne baş kaldırıyor. Bunu neye karşı yapıyor? İnşa edilmiş gerçekliğe karşı yapıyor.

Biz o inşa edilmiş gerçekliği yıkıyoruz. Bir gün biz kendi tarihimizi yazana kadar dünya avcıların, batılı devletlerin kahramanlık hikayesini dinleyecek. Batının inşa etmeye çalıştıkları gerçekliği iskambil kağıtlarından oluşturdukları kuleleri tek tek altlarından çekiyoruz. Bir zırhımız mı var? Çelik yeleğimiz mi var? BM mi bizi koruyor? Adamlar BM’nin gazetecilerini öldürüyor.

Gazeteciler inşa edilmiş gerçekliği yıkmaya muktedir oldukları için gazetecilerden korkuyorlar.

İnşa edilmiş gerçeği yıkıyoruz, yıkmaya devam edeceğiz, belki saldırıya uğrayıp öleceğiz ama bunu yapmaya devam edeceğiz.

Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi olmak değil mi? Biz Filistin’de tam olarak bunu yapmaya çalışıyoruz.

Türkiye özgürlükler sıralamasında Mozambik ile aynı sırada diyorlar. İngiltere’de Almanya’da gazeteciler Filistin’e gönderilmiyor. Avrupa’da Filistin’e yardım toplanan üniversitede rektör görevden alınıyor.

İnşa etmek istedikleri gerçekliğe karşı çıkan herkesin üstüne çöküyorlar.