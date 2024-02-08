Murat Alan, Akit’in Yayın Yönetmeni

HABER MERKEZİ

Kurulduğu 12 Eylül 1993’ten beri ‘İnananların gür sesi’ olarak yayın hayatını sürdüren ve daima mazlumların yanında, zalimin karşısında yer alan Akit gazetesinde üst düzey bir atama gerçekleştirildi.

2006 yılından bu yana gazetemizde görev alan ve sırasıyla adliye muhabirliği, istihbarat şefliği, haber müdürlüğü yapan Murat Alan, Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliğine atandı. Derin devletin çökertilmesi ve FETÖ terör örgütüne yönelik önemli haberlere imza atan Alan, 17-25 Aralık kumpasının deşifre edilmesinde aktif faaliyette bulunmuş, MİT TIR’larına ilişkin fotoğrafları yayınlayarak örgütün önemli isimlerinin tutuklandığı süreci başlatmıştı.

Ses getiren haberlere imza attı

Mütedeyyin kesimin mağduriyetlerine de el atan Alan, Sivas mazlumlarının sorunlarıyla ilgili yaptığı haberlerle mağduriyetleri ifşa etmişti. Gazeteci Alan ayrıca, uydurma delillerle yıllarca zindanda tutulan mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu ile Metin Kaplan’ın tahliyesinin önünü açan belgeli haberleriyle ses getirmişti.

İletişim Fakültesi Mezunu olan Alan, Akit TV’de hafta içi her sabah 10.30’da başlayan ve 12.00’ye kadar devam eden Manşetlerin Dili programına sunumuyla ve yorumlarıyla renk katıyor.

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Zekeriya Say, haber müdürlüğüne getirildi

Gazetemizin merhum İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, rahmetli Hasan Karakaya ve Yalçın Turgut ile birlikte Yayın Kurulu Üyeliği görevini icra eden Alan, Uluslararası Medya Enformasyon Derneği’nin (UMED) Disiplin Kurulu Üyeleri arasında yer alıyor. Öte yandan Murat Alan’dan boşalan Haber Müdürlüğü görevini ise gazetemizde uzun yıllar Arşiv ve Sorumlu ve Yazı İşleri Müdürü olarak çalışan, 7 yıldır da ses getiren köşe yazıları ile haberlere imza atan Zekeriya Say yürütecek.