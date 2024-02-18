Murat Alan "AA Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Yeni Akit Gazetesi ve yeniakit.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan ve bazı medya kurumlarının yöneticileri, Anadolu Ajansının gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Alan, "Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Kurtarıcı" fotoğrafına, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in "Haykırış" karesine oy verdi.

"Haber" kategorisinde Murat Kula'nın "Filistin'e destek" fotoğrafını oylayan Alan, "Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği", "Spor" kategorisinde ise David Alvaro'nun "Gazze'ye destek" fotoğrafını seçti.



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Murat Alan, fotoğrafları müthiş bulduğunu, özellikle Gazze'deki dramı ortaya koyan inanılmaz fotoğraf kareleri olduğunu belirterek, "Depremde de aynı şekilde bizim unuttuğumuz belki de görmediğimiz, görsek de o karmaşada dikkat etmediğimiz tarihi fotoğraflar var." ifadelerini kullandı.

Alan, bu kareler için AA çalışanlarını tebrik etti.

Habertürk Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yeşilkaya, "Deprem: Umut" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Geriye bakmadan" fotoğrafına, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Mustafa Hassona imzalı "Fosfor" isimli kareye oy verdi.

Yeşilkaya, "Haber" kategorisinde Mustafa Kamacı'nın "Yalnızlığın resmi", "Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul'da şimşekli gece" ve "Spor" kategorisinde Emin Sansar'ın çektiği "Yumruk" fotoğraflarını seçti.

Bazen dakikalarca anlatılamayacak bir olayın fotoğrafla çok daha net, somut ve çarpıcı şekilde hafızalara kazınabildiğini belirten Yeşilkaya, "Fotoğrafın gücü çok önemlidir haberde. Anadolu Ajansını bu vesileyle gerçekten tekrar tebrik ediyorum." dedi.

Yeşilkaya, AA'nın dünyada çok prestijli bir kurum olduğunu ve uluslararası basın kuruluşlarının AA'nın servis ettiği fotoğrafları sık sık kullandığını dile getirerek şöyle devam etti:

"İsrail ordusunun kullandığı fosfor bombası fotoğrafını seçtim. Çünkü Gazze'ye başlatılan saldırıda benim aklımda kalan en çarpıcı kare oydu. Fosfor bombasının bir kentin üzerindeki o yansıması, o insanların o kentte nasıl yavaş yavaş öleceğini temsil ettiği için beni çok çarpmıştı. O yüzden onu tercih ettim. Ben fotoğrafta insan unsurunun, insan öğesinin öne çıkartılmasını çok severim. O yüzden diğer kategorideki tercihlerde bulunurken buna dikkat etmeye çalıştım. İnsan unsurunun önde olduğu kareleri seçmeye çalıştım."

Haber7.com Genel Yayın Yönetmeni Osman Ateşli, "Deprem: Umut" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için" fotoğrafına, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah imzalı "Kayıp" isimli kareye oy verdi.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi" isimli karesini tercih eden Ateşli, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Göz bebeğimsin" ve "Spor" kategorisinde Emin Sansar'ın çektiği "Yumruk" fotoğraflarını seçti.





Ateşli, Türkiye'nin göz bebeği kurumlarından biri olan AA'nın tarihe not düşen bir ajans olarak bir anlamda tarih yazdığını, kapsamı ve organizasyon kabiliyetiyle artık dünyanın en büyük ajanslarından bir tanesi olduğunu söyledi.

Yapılan işlerin niteliği ve zenginliği bakımından AA'yı çok başarılı bulduğunu ve gelecekte kanıt olacak işlere imza atıldığını belirten Ateşli, gazetecilerin sahadaki çalışmalarının bu şekilde bir yarışmaya dahil edilerek tekrar gündemde kalmasının kıymetli olduğunu dile getirdi.

Ateşli, "Çünkü o haber koşuşturmacası içinde bugün bir fotoğraf karesini çektiniz, o fotoğraf karesi bugün gündem oluyor ve yarın unutulup gidiyor. Bu kıymetli olan işlerin tekrar hatırlanması ve değerlendirilmesi anlamına geliyor, insanların dikkatinin çekilmesi anlamına geliyor. Bu yönüyle çok kıymetli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Bir taraftan da tanıklıklarımız, kanıt niteliği taşıyan yönüyle de çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Gazze'de yaşananlar bütün dünyanın dikkatini çekti. Bir taraftan da o kadraja basan meslektaşlarımızın duygularına, oradaki yaşadıklarına biz şahitlik etmiş oluyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Ateşli, bir fotoğraf karesinin bazen uzun metrajlı bir filmden çok daha fazla şey anlattığını, bu yönüyle de çekilen fotoğrafların çok kıymetli olduğunu kaydederek, "Meslektaşlarımızın yapmış olduğu çalışmaların, başarılarının devamını diliyorum." dedi.