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Eğitim Müracaatlar 11 Kasım'a kadar! DGS ek tercihleri alınmaya başlandı
Eğitim

Müracaatlar 11 Kasım'a kadar! DGS ek tercihleri alınmaya başlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kapsamında adayların ek tercihleri alınmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 20:48:00 -
Müracaatlar 11 Kasım'a kadar! DGS ek tercihleri alınmaya başlandı

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2020-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) ek tercih işlemleri, 11 Kasım’a kadar yapılacak. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacak.

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