'Müptezhel' Ezhel'den Boğaziçi provokatörlerine destek: 'Bu daha başlangıç'
Ezhel lakaplı sözde sanatçı Sercan İpekçioğlu, Almanya'da katıldığı Boğaziçi gösterisinde provokatörlere destek vererek, "Bu daha başlangıç. Mücadeleye devam etti." dedi.
Ezhel lakaplı 'Müptezhel' Sercan İpekçioğlu, Almanya'da katıldığı eylemde Boğaziçi Üniversitesi provokatörlerine destek verdi.
'Bu daha başlangıç'
Şarkılarındaki uyuşturucuyu özendiren sözleri ile Türk gençliğinin zehirlenmesinde rol sahibi olan 'müptezhel', Almanya'daki Boğaziçi eyleminde tehditkar ifadeler kullandı. "Bu daha başlangıç. Mücadeleye devam." diyen 'müptezhel', 'Yılmayın' mesajı verdi.
Hapis cezasına çarptırılmıştı
Ezhel lakaplı 'müptezhel', hakkında açılan dava ile 'uyuşturucu madde kullanmak ve özendirmek' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 'Müptezhel'in cezası, 5 yıl süre ile ertelenmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağza alınmayacak hakaretler savurmuştu!
'Müptezhel' Sercan İpekçioğlu, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağza alınmayacak hakaretlerde bulunmuş, öte yandan Barış Pınarı Harekatı'nda Türk askerini aşağılayıcı paylaşımlar yapmıştı.