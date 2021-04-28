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Dünya Müptezeller yine camiye saldırdı
Dünya

Müptezeller yine camiye saldırdı

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Moorhead şehrinde İslam düşmanları bir camiye saldırı düzenledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 09:25:00 -
Müptezeller yine camiye saldırdı

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Moorhead şehrinde bir camiye İslam karşıtı saldırı düzenlendi.

Sprey boya ile cami duvar ve kapılarına İslam karşıtı yazılar yazan saldırgan, cami girişine gamalı haç çizdi.

Moorhead Fargo İslam Toplumu Merkezi'ne gece gelen bir kişi caminin camlarını kırarak etrafa zarar verdi.

Sprey boya ile cami duvar ve kapılarına İslam karşıtı yazılar yazan saldırgan, cami girişine gamalı haç çizdi.

Polisin yayımladığı güvenlik kamerası kayıtlarında saldırganın tanınmamak için kamuflaj ceket ve koyu bir kar maskesi kullandığı görüldü.

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