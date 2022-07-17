Müptezel vatan hainleri bir de Türk yargısına talimat vermeye kalkıyor

ÇINAR DEMİR ANKARA

Gazetemiz Yeni Akit’e yaptığı açıklamalarla terör ve ihanet örgütü FETÖ’nün ipliğini pazara çıkaran Emekli Tümamiral Cihat Yaycı’ya yapılan FETÖ saldırıları gün geçtikçe artıyor. Bu saldırılar arasında en dikkat çekici olanlar ise firari FETÖ’cülerin en müptezel ve en alçakları olarak bilinen Emre Uslu ve Adem Yavuz Arslan’ın sosyal medya üzerinden yaptığı saldırılar. İki FETÖ’cü firari, Cihat Yaycı’nın Akit Gazetesinde yayınlanan sınav usulsüzlüklerine dair açıklamalarının ardından sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda, Türk yargısına, “Cihat Yaycı’nın rütbelerini sökün” diye talimat vermeye kalktı.

FETÖ’cülerin son hezeyanlarını değerlendiren Yaycı Paşa, “Asıl sorulması gereken soru, FETÖ’cülerin bu denli kendilerine güvenerek talimat verebilecek kripto üst düzey yetkililerin hâlâ Türkiye’de var olup olmadığıdır. Eğer böyle yapılar varsa, yarın bir gün FETÖ ile mücadele herkesi FETÖ’cü yapar bu yapılar” dedi.