Müptezel komünist Orhan Aydın’dan başörtüsüne saldırı!

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Türkiye komünistleri her gün yeni bir saçmalıkla gündem oluyor. Akılalmaz ifadelerle karşıt görüşe saldıran solcular, mütedeyyin insanları hedef almak için tüm gerçekleri çarpıtmaktan imtina etmiyor. Milletin gözünün içine baka baka yalan söyleyen solcu tayfa, Kur’an-ı Kerim’i Müslümanlardan daha iyi bildiklerini iddia edip adeta insanların aklıyla alay ediyor.

Son olarak, komünist sözde tiyatrocu, özde şaklaban Orhan Aydın, başörtüsüne saldırmak için Kur’an-ı Kerim’i kullandı.

Bugüne dek Twitter’da yaptığı klasik solcu edebiyatlarında sürekli, “özgürlük, barış, kardeşlik” ifadelerini ağzından düşürmeyen Aydın, söz konusu Müslümanların özgürlüğü olduğu zaman nasıl karşı çıktıklarını ve başörtüsünü yasaklatmak için Kur’an-ı Kerim’i bile kullanabileceklerini gözler önüne serdi.

Twitter’da bir kemalistin yaptığı paylaşımı kendi hesabında yeniden paylaşan Aydın, “Kara Çarşaf Hıristiyan, Türban Yahudi geleneğidir, islam ile ilgisi yoktur. Kuran'da yazmaz. Abdülhamit bile İslam'a ters diyip yasaklamıştır Bez Parçası'nı. Bana Kuran'da Kara Çarşaf Türban Tesettür ile kapanın Diye bir ayet gösterin İPone 13 hediye edeceğim.” ifadelerine sahip çıktı.

Söz konusu paylaşım şu şekilde:

Orhan Aydın denen komünist, Twitter’da kendi ideolojisini yaymak için kullandığı, “özgürlük, eşitlik, demokrasi” gibi ifadelerle ve yaptığı edebi paylaşımlarla biliniyor. Buna karşın Aydın’ın başörtüsüne “özgürlük” mütedeyyinlere “eşitlik” ve dindarlara “demokratik” haklarını tanımaması, kendi çürük zihniyetinin nasıl çelişkilerle dolu olduğunu gözler önüne serdi.

Komünist Orhan Aydın’ın başörtüsüne saldırdığı bu paylaşımın ardından, bir süre önce Lenin’e atfettiği bir paylaşımı tekrar gündem oldu. O paylaşımda Aydın, “Yalancılar ve iki yüzlüler, beyinsizler ve körler, burjuvazi ve yandaşları, genellikle özgürlük, genellikle eşitlik ve demokrasi konusundaki boş sözleri ile halkı aldatmak isterler. İnsanlara şunu söylüyoruz: Yalancıların maskelerini kaldırın, körlerin gözlerini açın!” demişti.

Komünist vaatlerin yalandan ibaret olduğunu kanıtlayan Aydın’ın benzer paylaşımları şu şekilde: