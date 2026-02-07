  • İSTANBUL
Yerel Munzur’un beyaz örtüsünde hayatta kalma mücadelesi! Aç kalan dev sürü karlı dağları birbirine kattı
Yerel

Munzur’un beyaz örtüsünde hayatta kalma mücadelesi! Aç kalan dev sürü karlı dağları birbirine kattı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Munzur’un beyaz örtüsünde hayatta kalma mücadelesi! Aç kalan dev sürü karlı dağları birbirine kattı

Tunceli'nin eşsiz doğasıyla büyüleyen Munzur Vadisi, kış mevsiminin sert yüzünü gösterdiği şu günlerde vahşi yaşamın amansız mücadelesine sahne oluyor. Bölgede etkili olan yoğun kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan kalabalık bir domuz sürüsü, karla kaplı dik yamaçlarda görüntülendi.

Tunceli'nin doğal güzellikleriyle öne çıkan Munzur Vadisi'nde, karlı dağlarda yiyecek arayan domuz sürüsü görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlisi Murat Özel tarafından kaydedilen görüntüler, yaban hayatının zorlu kış şartlarında verdiği yaşam mücadelesini gözler önüne serdi. Yoğun kar örtüsüyle kaplanan bölgede sürü halinde dolaşan domuzların, kar altındaki besinlere ulaşmaya çalıştığı anlar dikkat çekti. Bir süre yiyecek arayan domuz sürüsü daha sonra gözden kayboldu.

