Munzur’un beyaz örtüsünde hayatta kalma mücadelesi! Aç kalan dev sürü karlı dağları birbirine kattı
Tunceli'nin eşsiz doğasıyla büyüleyen Munzur Vadisi, kış mevsiminin sert yüzünü gösterdiği şu günlerde vahşi yaşamın amansız mücadelesine sahne oluyor. Bölgede etkili olan yoğun kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan kalabalık bir domuz sürüsü, karla kaplı dik yamaçlarda görüntülendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlisi Murat Özel tarafından kaydedilen görüntüler, yaban hayatının zorlu kış şartlarında verdiği yaşam mücadelesini gözler önüne serdi. Yoğun kar örtüsüyle kaplanan bölgede sürü halinde dolaşan domuzların, kar altındaki besinlere ulaşmaya çalıştığı anlar dikkat çekti. Bir süre yiyecek arayan domuz sürüsü daha sonra gözden kayboldu.