Munzur’da saklı cennet

Doğa yürüyüşü (trekking) yaparak Erzincan ile Tunceli arasındaki 3000 rakımlı Munzur Dağları’na çıkan vatandaşlar, muhteşem manzarada buzul gölünün üzerinde yüzerek yazla kışı birarada yaşadılar.

3000 rakımlı Munzur Dağları’nın zirvesi doğal güzelliğiyle görenleri adeta büyülüyor. Haziran ayında da karla kaplı olan Munzur’un zirvesi trekking yapan doğa severlerin uğrak yeri oluyor. Bir yanda kar ve buzul göller, diğer yanda açan rengarenk çiçekler dört mevsimi bir arada barındırıyor. Kendilerine rehberlik eden yöre halkıyla birlikte yaklaşık 10 saat yürüyerek Munzur’un zirvesine çıkan vatandaşlar, Haziran’da kışı yaşadılar. Vatandaşlar, Munzur’da yazın ortasında kışı yaşadıklarını ifade ederek, adrenali sevenler için bulunmaz bir yer olduğunu ifade ettiler.

Munzur Dağları’ndaki en büyük buzul göl olan Yeşil Göl’de yüzen doğaseverler, “Yaban hayatının kendini en güvende hissettiği yerlerdendir. Ayısından şamuasına, çengel boynuzlu dağ keçisine hepsini aynı alan içinde 1 kilometre mesafeyle burada görmek mümkün. Bunun yanında ufak göller de yer almakta ve açan çiçekler göllere ayrı bir güzellik katmakta. Gidiş dönüş yürüme 10 saat mesafede olan göller bunlar. Yazın ortasında kışı yaşıyor insan. Adrenali sevenler için bulunmaz bir doğa, kamp kurmak için muhteşem alanlar. Yalnız çok uzak olduğundan fazla yükle çıkmak bazen yorucu oluyor ama insan o doğayı görünce tüm yorgunlukları unutuyor” diye konuştular.