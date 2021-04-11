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Ekonomi Munzur Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak
Ekonomi

Munzur Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak

Tunceli Munzur Üniversitesi duyurduğu birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 14:24:00 -
Munzur Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular şahsen veya posta yolu ile kadronun ilan edildiği birime 26.04.2021 tarihine kadar yapılabilecek. İnternet üzerinden yapılacak başvurular ise kabul edilmeyecek.

Adayların, e-Devlet Kapısı(www.turkiye.gov.tr)’ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle   başvuru   yapılabileceği,   söz   konusu   belgelerin   doğruluğunun   yükseköğretim kurumlarınca   sorgulanarak   ön   değerlendirme   ve   değerlendirme   aşamalarında   bu   belgelerin kullanılabileceği,  ancak  atanmaya  hak  kazanılması  halinde  diploma,  mezuniyet  belgesi  veya öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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