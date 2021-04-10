Munzur Üniversitesi 12 öğretim üyesi alacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre Munzur Üniversitesi ilgili birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Doçent Kadroları İçin Gerekli Belgeler



Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi,2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, adli sicil kaydı belgesi, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), resmi kurumlarca onaylanmış diplomalar (Lisans, Yüksek lisans, Doktora - e-Devlet çıktıları kabul edilir.) ve Doçentlik Belgesi (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), çalışanların (daha önceden çalışıp ayrılmış olanlar dahil) onaylı hizmet belgesi dökümü, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyadaki tüm bilgilere yer vermek şartıyla, dosyanın 1 (bir) nüshasını Fiziksel olarak,3 (üç) nüshasını da jüri üyelerine gönderilmek üzere elektronik ortamda (flash bellek) Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.



Doktor Öğretim Üyesi Kadroları İçin Gerekli Belgeler



Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, adli sicil kaydı belgesi, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), resmi kurumlarca onaylanmış diplomalar (Lisans, Yüksek lisans, Doktora, (e-Devlet çıktıları kabul edilir.) yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), çalışanların (daha önceden çalışıp ayrılmış olanlar dahil) onaylı hizmet belgesi dökümü, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyadaki tüm bilgilere yer vermek şartıyla, dosyanın 1 (bir) nüshasını Fiziksel olarak, 3 (üç) nüshasını da jüri üyelerine gönderilmek üzere elektronik ortamda (flash bellek) ortamında 4 nüsha olarak ilgili birimlere şahsen veya kargo ve posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.



Flash bellek İçerikleri;



- Dilekçenin imzalanıp taratılmış hali.

- Özgeçmiş ve Eserler Listesi

- Munzur Üniversitesi Akademik Personel İlk ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesine göre hazırlanmış Bilimsel çalışma Puan Listesinin imzalanıp taratılmış hali.

- Munzur Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri.

- Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği.

- Diplomaların Taratılmış Hali (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Diplomaları ile Doçentlik Belgesi)

- Bilimsel Çalışmalar.

- İlan Metni. Notlar

1 - İlanda belirtilen koşulları taşımayanların ve belirlenen süre içerisinde başvurusunu yapmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 - Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

3 - Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir.

4 - Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ