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Ekonomi Munzur Üniversitesi 12 öğretim üyesi alacağını açıkladı
Ekonomi

Munzur Üniversitesi 12 öğretim üyesi alacağını açıkladı

Munzur Üniversitesi ilgili birimlerinde istihdam edilmek üzere 12 öğretim üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 13:13:00 -
Munzur Üniversitesi 12 öğretim üyesi alacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre Munzur Üniversitesi ilgili  birimlerinde  istihdam  edilmek  üzere,  2547  sayılı  Yükseköğretim Kanununun,  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliğinin  ilgili  maddeleri  ve Üniversitemiz  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atama  Kriterleri  uyarınca  öğretim  üyesi alınacaktır.  Müracaat  edecek  adayların  devlet  hizmetine  girmede  aranılan  genel  şartlara  haiz olmaları gerekmektedir.

Doçent Kadroları İçin Gerekli Belgeler

Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi,2 adet fotoğraf,  nüfus  cüzdanı  örneği,  adli  sicil  kaydı  belgesi,  askerlik  durum  belgesi  (erkek  adaylar için),  resmi kurumlarca  onaylanmış  diplomalar  (Lisans,  Yüksek  lisans,  Doktora  -  e-Devlet çıktıları  kabul  edilir.)  ve  Doçentlik  Belgesi  (yurtdışından  alınan  diplomaların  Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), çalışanların (daha önceden çalışıp ayrılmış olanlar dahil) onaylı hizmet belgesi dökümü, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyadaki tüm bilgilere yer vermek şartıyla, dosyanın 1 (bir) nüshasını Fiziksel olarak,3 (üç) nüshasını da jüri üyelerine gönderilmek  üzere  elektronik  ortamda  (flash  bellek)  Personel  Daire  Başkanlığına  şahsen  veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.


Doktor Öğretim Üyesi Kadroları İçin Gerekli Belgeler

Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, 2 adet fotoğraf,  nüfus  cüzdanı  örneği,  adli  sicil  kaydı  belgesi,  askerlik  durum  belgesi  (erkek  adaylar için),  resmi  kurumlarca  onaylanmış  diplomalar  (Lisans,  Yüksek  lisans,  Doktora,  (e-Devlet çıktıları  kabul  edilir.)  yurtdışından  alınan  diplomaların  Üniversitelerarası  Kurulca  denkliğinin onaylanmış  olması),  çalışanların  (daha  önceden  çalışıp  ayrılmış  olanlar  dahil)  onaylı  hizmet belgesi  dökümü,  Bilimsel  çalışma  ve  yayınlarını  kapsayan  dosyadaki  tüm  bilgilere  yer  vermek şartıyla, dosyanın 1 (bir) nüshasını Fiziksel olarak, 3 (üç) nüshasını da jüri üyelerine gönderilmek üzere  elektronik  ortamda  (flash  bellek)  ortamında  4  nüsha  olarak  ilgili  birimlere  şahsen  veya kargo ve posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Flash bellek İçerikleri;

- Dilekçenin imzalanıp taratılmış hali.
- Özgeçmiş ve Eserler Listesi
- Munzur Üniversitesi Akademik Personel İlk ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesine göre hazırlanmış Bilimsel çalışma Puan Listesinin imzalanıp taratılmış hali.
- Munzur Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri.
- Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği.
- Diplomaların Taratılmış Hali (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Diplomaları ile Doçentlik Belgesi)
- Bilimsel Çalışmalar.
- İlan Metni. Notlar
1  -  İlanda  belirtilen  koşulları  taşımayanların  ve  belirlenen  süre  içerisinde  başvurusunu yapmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
2 - Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
3 - Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir.
4  -  Başvuru  dosyasında  eksik  belge  olması  halinde  adayın  başvurusu  değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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