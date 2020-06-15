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Aktüel

Munzur Dağları'nda kar sularıyla debisi yükselen dere ve şelaleler ilgi çekiyor

Yeniakit Publisher
2020-06-15 13:30:43 -
Munzur Dağları'nda kar sularıyla debisi yükselen dere ve şelaleler ilgi çekiyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Dağları'nda karların erimesiyle yüksek rakımlı yaylalarda akan dere ve şelaleler, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Mercan Vadisi ve Harami Deresi'nin bulunduğu 1500 rakımlı Ovacık ilçesi, doğal güzellikleriyle ilgi görüyor.

Hava sıcaklıklarının arttığı bugünlerde Munzur Dağları'ndaki karların bir bölümünün erimesiyle 2 bin 500 rakımlı Kırkmerdiven Yaylası'ndaki dere ve şelalelerin de debisi yükseldi.

Kar ve yağmur sularıyla adeta coşan dere ve şelaleler, doğal güzellikleri ve akan sularıyla yöredeki doğaseverler ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

El değmemiş doğa ve bitki örtüsüne sahip dağların arasından akan dere ve şelaleler, adeta kartpostallık manzaralar sunuyor.

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