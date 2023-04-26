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Yerel Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişinin arama çalışmaları devam ediyor
Yerel

Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişinin arama çalışmaları devam ediyor

Yeniakit Publisher
2023-04-26 17:35:00 -
Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişinin arama çalışmaları devam ediyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Munzur Çayına düşen otomobildeki 3 kişiden haber alınamıyor.

Kaza, 21 Nisan'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, unceli-Ovacık kara yolu Yoncalı köyü mevkiinde Munzur Çayı'na düşmesiyle sürücünün yanı sıra araçtaki Azad Demiral ve Mehmet Can Demiral suda kaybolmuştu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında toplamında bin 73 kişi arama çalışmalarına katılıyor.

Kayıp 3 kişinin bulunması için bölgede arama çalışması aralıksız sürdürülüyor. (İLKHA)

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