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Spor M.United tek golle 3 puanı aldı
Spor

M.United tek golle 3 puanı aldı

İngiliz ekibi Manchester United, Premier Lig'de West Bromwich Albion'u Bruno Fernandes'in penaltıdan attığı golle 1- 0 yenerek 3 puanı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 05:12:00 -
M.United tek golle 3 puanı aldı

Old Trafford'da oynanan 9. hafta maçının ilk yarısı golsüz sona erdi. Ev sahibi ekip, Bruno Fernandes'in 56. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Manchester United sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sezon sahasında ilk kez kazanan Manchester United, puanını 13 yaptı ve 9. sıraya yükseldi. Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Bromwich Albion ise 9 maç sonunda 3 puanda kaldı.

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