M.United maçı öncesi Galatasaray’a kötü haber geldi! Yıldız isim oynayamayacak: İşte sebebi...
Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile karşılaşacak olan temsilcimiz Galatasaray'da büyük umutlarla transfer edilen yıldız futbolcu Hakim Ziyech’in bu müsabakada oynayamayacağı öğrenildi. Detaylar haberimizde...
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Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'la sahasında 2-2 berabere kalarak 1 puan alan Sarı-Kırmızılılar, grubun ikinci maçında deplasmanda Manchester United ile oynayacak.
Karşılaşma öncesi Galatasaray'a yıldız futbolcusundan kötü haber geldi.
ZİYECH SON ANTRENMANA ÇIKMADI
Fanatik’in haberine göre, Galatasaray yarın karşılaşacağı Manchester United maçı için son idmanını gerçekleştirdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Chelsea'den transfer edilen HakimZiyech son idmanda yer almadı.
Tecrübeli futbolcunun kritik maçın kadrosunda yer alması beklenmiyor.
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