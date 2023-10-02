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Spor M.United maçı öncesi Galatasaray’a kötü haber geldi! Yıldız isim oynayamayacak: İşte sebebi...
Spor

M.United maçı öncesi Galatasaray’a kötü haber geldi! Yıldız isim oynayamayacak: İşte sebebi...

Yeniakit Publisher
2023-10-02 13:41:00 -
M.United maçı öncesi Galatasaray’a kötü haber geldi! Yıldız isim oynayamayacak: İşte sebebi...

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile karşılaşacak olan temsilcimiz Galatasaray'da büyük umutlarla transfer edilen yıldız futbolcu Hakim Ziyech’in bu müsabakada oynayamayacağı öğrenildi. Detaylar haberimizde...

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray son olarak Ankaragücü'nü 2-1 yenmişti...

Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'la sahasında 2-2 berabere kalarak 1 puan alan Sarı-Kırmızılılar, grubun ikinci maçında deplasmanda Manchester United ile oynayacak.

Karşılaşma öncesi Galatasaray'a yıldız futbolcusundan kötü haber geldi. 

ZİYECH SON ANTRENMANA ÇIKMADI 

Fanatik’in haberine göre, Galatasaray yarın karşılaşacağı Manchester United maçı için son idmanını gerçekleştirdi. 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Chelsea'den transfer edilen HakimZiyech son idmanda yer almadı. 

Tecrübeli futbolcunun kritik maçın kadrosunda yer alması beklenmiyor. 

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