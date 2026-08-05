Münir Özkul'un gözlerden uzak oğlu şaşırttı: Sanat dünyasını değil mutfağı seçti

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Münir Özkul'un magazin dünyasından uzak tuttuğu oğlu Ferdi Özkul yeniden gündeme geldi; babasının izinden gitmeyen Özkul'un Kanada'da dev bir lezzet imparatorluğu kurduğu ortaya çıktı.

Yıllar önce hayatını kaybeden Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Münir Özkul'un oğlu Ferdi Özkul, yeniden gündem oldu.

93 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Münir Özkul'un başından 4 evlilik geçmişti. Özkul'un bu evliliklerinden magazin gündeminden hep uzak tuttuğu 2 kızı ve 1 oğlu oldu.

Oğlu Ferdi Özkul ise şu anda Kanada'da yaşıyor. Kızı Hayriye Özkul ise medyadan uzak duruyor.

AŞÇI OLDU

Münir Özkul’un ilk eşinden olan Ferdi Özkul, babasının izinden gitmemiş ve kendisine çok farklı bir rota çizmiş. Özkul, aşçılıkla ilgileniyor. Ottawa'da 6 tane restoranı bulunuyor.

MÜNİR ÖZKUL'UN EVLİLİKLERİ

Şadan Işık: Münir Özkul'un ilk eşi Şadan Işık'tır. Medyadan uzak bir hayat süren Şadan Hanım ile olan evliliğinden iki çocuğu dünyaya gelmiştir.

Suna Selen: 1965 yılında evlendiği ikinci eşidir. Kendisi de Yeşilçam'ın ünlü bir oyuncusu olan Suna Selen ile evliliği 1974 yılına kadar sürmüştür. Bu birliktelikten bir kızları olmuştur.

Yaşar Hanım: "Tophaneli Örümcek Yaşar" lakabıyla tanınan üçüncü eşidir. Bu evlilik kısa sürmüş ve çiftin çocukları olmamıştır.

Dördüncü ve son eşi Umman Özkul: 1986 yılında Umman Hanım ile evlenmiştir. Özkul'un hayatının son döneminde ve hastalık sürecinde kendisine son eşi Umman Özkul bakmıştır.