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Gündem Ali Karahasanoğlu: "Emekçi değil, zengin partisi" Solcular yolsuzluktan usanmaz
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Ali Karahasanoğlu: "Emekçi değil, zengin partisi" Solcular yolsuzluktan usanmaz

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Ali Karahasanoğlu: "Emekçi değil, zengin partisi" Solcular yolsuzluktan usanmaz

Akit Gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, kaleme aldığı "Solcular yolsuzluktan usanmaz.. Emekçi değil, zengin partisi" başlıklı yazısında CHP'den ayrılarak kurulan Yeni Parti'yi ve muhalefet siyasetini sert sözlerle eleştirdi. Karahasanoğlu, toplanan bağış miktarı üzerinden partinin "emekçilerin değil, zenginlerin partisi" olduğunu savundu.

Akit Gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında CHP'de son dönemde gündeme gelen yolsuzluk soruşturmaları, belediyelere yönelik operasyonlar ve CHP'den ayrılarak kurulan Yeni Parti üzerinden dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Karahasanoğlu, yazısında CHP'nin uzun yıllardır yolsuzluk iddialarıyla anıldığını belirterek, partinin kamuoyundaki algısının bu süreçte ciddi şekilde zedelendiğini vurguladı.

"Emekçi değil, zengin partisi"

Yazısında Yeni Parti'nin başlattığı bağış kampanyasına da değinen Karahasanoğlu, kısa sürede toplandığı açıklanan 240 milyon liralık bağış üzerinden dikkat çeken ifadeler kullandı.

Karahasanoğlu, bu tabloyu değerlendirirken şu görüşü dile getirdi:

"Emekçilerin partisi olduklarını söyleyemezler. Kendi açıklamalarıyla zenginlerin partisi olduklarını ortaya koymuş oldular."

"Lüks yaşam ile emek söylemi çelişiyor"

Ali Karahasanoğlu, yazısında muhalefet siyasetçilerinin emek ve sosyal adalet söylemleri ile kamuoyuna yansıyan bazı yaşam tarzları arasında çelişki bulunduğunu ileri sürdü.

Yazar, belediyelerde gündeme gelen rüşvet, irtikap ve yolsuzluk soruşturmalarının da bu tabloyu güçlendirdiğini belirtti.

"Bağışların kaynağı sorgulanmalı"

Karahasanoğlu, yazısında yüksek miktardaki bağışların kaynağının kamuoyunda tartışıldığını belirterek, bu konuda şeffaflığın önemine vurgu yaptı.

Yazar, CHP döneminde gündeme gelen İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınmasına ilişkin tartışmaları da hatırlatarak, benzer soru işaretlerinin yeni süreçte de devam ettiğini yazdı.

Belediye başkanlarının parti değişikliklerine dikkat çekti

Karahasanoğlu, son dönemde CHP'den ayrılan belediye başkanları ve siyasetçilere de değinerek, yaşanan istifaların parti içindeki sorunların göstergesi olduğunu savundu.

Yazar, bazı isimlerin "baskı" ve "tehdit" iddialarına ilişkin açıklamalarını da eleştirerek, bu iddiaların hukuki mercilere taşınmamasını sorguladı.

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