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Ekonomi İlişkiler şimdi daha da gerilecek! ÇİN’den ABD’ye ekonomik misilleme
Ekonomi

İlişkiler şimdi daha da gerilecek! ÇİN’den ABD’ye ekonomik misilleme

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İlişkiler şimdi daha da gerilecek! ÇİN’den ABD’ye ekonomik misilleme

Çin, Washington'un attığı adımlara karşılık ABD'ye insansız hava aracı (İHA) ihracatını yasakladı. Pekin yönetimi ayrıca 6 ABD'li şirkete yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Çin, Washington'un attığı adımlara karşılık ABD'ye insansız hava aracı (İHA) ihracatını yasakladı. Pekin yönetimi ayrıca 6 ABD'li şirkete yaptırım uygulanacağını açıkladı.
Pekin ile Washington yönetimleri arasındaki ilişkiler ABD'nin uyguladığı yaptırımlarla gerilirken Çin, bu adımlara karşılık verdi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Çin dronlarının ithalatını yasaklaması ve 43 Çinli şirkete yaptırım uygulamasına karşılık olarak, 6 Amerikan şirketine yaptırım getirildiği, bu ülkeye İHA ihracatının da yasaklandığı bildirildi.

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