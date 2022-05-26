Münih Güvenlik Konferansı şoku! Maymun çiçeği virüsü nedeniyle 271 milyon ölüm bekleniyor

Son günlerin en çok konuşan yeni virüsü Maymun çiceğiyle ilgili flaş iddialar. İspanya sağlık örgütünün bir toplantısında Kasım 2021 yılında Mayıs 15'te başlayacağı ve 271 milyon ölüm beklendiği aktarıldı.

200'ü aşan vaka sayılarıyla birlikte en son İspanya'da bir günde 55 vaka çıkmasıyla büyük bir tehdit oluşturan maymun çiceği virüsü son dakika olarak yeni bilgiler geliyor.

271 Milyon ölüm iddiası!

İspanyada çıkan bir makalede, maymun çiceği hastalığı 15 mayıs 2022'de başlayacağı ve 1 Aralık 2023'e kadar süreceği, 3.2 milyar vaka olacağı ve 271 milyon ölüm olacağı iddia edildi.

İşte o makale!

Maymun Çiceği virüsü hangi ülkelerde?



ABD, İngiltere ve İspanya sonrası Birleşik Arap Emirlikleri BAE, Çek Cumhuriyeti ve slovenya'da bugün ilk kez maymun çiceği vakaları tespit edildi.



Maymun Çiceği virüsü son dakika!



Roche, maymun çiceği için PCR testleri gelirtirdiğini duyurdu.



Münih Güvenlik Konseyinde son dakika!



Maymun Virüsü için Mart 2021 Münih Güvenlik Konferansı esnasında yapılan bir sunumda Mayıs'taki ilk vakaya kadar yazmışlar.