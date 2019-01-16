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Münbiç’teki tacizci YPG’liler vuruldu

Teröristler kazdıkları mevzilerde öldüler... Fırat’ın doğusuna düzenlenecek operasyon öncesinde ablukaya alınan Münbiç’in çevresindeki teröristler temizlenmeye başlandı. YPG’nin Münbiç’e operasyon için mevzilenen TSK ve ÖSO’ya yönelik taciz atışlarına Mehmetçik misliyle karşılık vererek, terör mevzilerini top ve obüs atışlarıyla dağıttı.

16 Ocak 2019 Çarşamba 13:09
Münbiç’teki tacizci YPG’liler vuruldu

 Göksel Çağlav  Ankara 

Suriye’nin kuzeyine yapılacak harekat öncesinde Mehmetçik, bir taraftan Fıratın doğusundaki Tel Abyad’daki terör örgütü PKK/YPG mevzilerini, diğer taraftan da Fırat’ın batısında kalan Münbiç çevresindeki teröristleri top ve obüs atışlarıyla vuruyor.

Terör örgütü PKK/YPG’nin Münbiç’te kalan kırıntıları Münbiç çevresini abluka altına alan TSK ve TSK destekli ÖSO birliklerine zaman zaman taciz ateşinde bulunuyorlar. Mehmetçik ise Münbiç çevresindeki kırsal alanda bulunan teröristlerin bulunduğu mevzileri tank ve obüslerle nokta atışı yaparak imha ediyorlar. Halen bölgede olan ABD askerlerinden cesaret alan teröristler, yerleşim merkezlerinde sözde devriye görevi atarak gövde gösterisi yapmaya çalışıyor.

Genelkurmaylar buluşuyor

Münbiç ve Fırat’ın doğusunu işgal ederek hem Türkiye sınırlarını tehdit eden hem de bölge halkına iç savaşın başlamasından bu yana zulüm yapan terör örgütünün bölgeden temizlenmesine ilişkin başlatılacak harekat öncesinde son detaylar bugün görüşülecek. Trump ile Başkan Erdoğan’ın önceki gece yaptığı telefon görüşmesinin ardından gözler bugün yapılacak genelkurmay başkanları zirvesine çevrildi. ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile mevkidaşı Orgeneral Yaşar Güler, bugün Ankara’da bir araya gelerek Münbiç ve Fırat’ın doğusuna düzenlenecek harekatın detayları ve tampon bölge konularını ele alacaklar. ABD’nin askerlerini çekmesi de iki Genelkurmay başkanı arasındaki görüşmede ele alınacak. En önemli ayrıntı ise ABD’nin elinde bulundurduğu üslerin Türkiye’ye devredilmesi ve YPG’ye verilen silahların geri alınması olacak.

İdlib’deki üsler güçlendiriliyor

Diğer taraftan; Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib’de inşa ettiği gözlem noktaları ve üslere takviye yaparken, gözlem noktaları ve üslerin etrafını güçlendirmek için beton bloklar Suriye’ye taşınıyor. Zırhlı Piyade Taşıyıcılar (ZPT) bölgedeki askerlere takviye götürürken, iş makineleri, askeri malzemeler ve bölgedeki askerlerin ihtiyaçları TIR’larla İdlib’deki Mehmetçiğin görev yaptığı bölgelere sevkediliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 13:09
  1. Ankara
  2. Mehmetçik
  3. Fıratın doğusu
  4. Tel Abyad
  5. PKK/YPG
  6. Fırat’ın batısı
  7. Münbiç
  8. Terör örgütü PKK/YPG
  9. TSK
  10. ÖSO
  11. Başkan Erdoğan
  12. Trump
  13. ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford
  14. Orgeneral Yaşar Güler
  15. YPG
  16. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
  17. Zırhlı Piyade Taşıyıcılar (ZPT)
  18. TIR

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