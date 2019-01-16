Münbiç'teki saldırıyı terör örgütü üstlendi

Münbiç şehir merkezinde bulunan Kasr El-Umara adlı restoranta saat 14.00 sularında buyuk çaplı bir patlama meydana geldi. Restaurant'a en az 15 ABD askerinin olduğu ve çok sayıda ölü ve yaralı bulunduğu ilk gelen bilgiler arasında.

Patlama sonrasında PKK/YPG teröristleri tüm bölgeyi kuşatırken olay yerinin hemen yanında bulunan bir okula Amerikan helikopteri indi.

Yeni Şafak'a bilgi veren bölge kaynakları patlamada en az 6 ABD askerinin öldüğünü bildiriyor.

Saldırıyı DEAŞ üstlendi

Münbiç'teki canlı bomba saldırısını terör örgütü DAEŞ üstlendi.

Türkiye ve ABD, ortak devriye yapıyor

Halep'in Münbiç ilçesi, Ağustos 2016'dan bu yana YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor. ABD, ilçenin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK'lıların ilçeyi terk edeceğini sözünü vermişti. Taahhütün yerine getirilmediği uzun sürenin ardından Türkiye ve ABD, 2018'in Haziran ayında Münbiç yol haritasında uzlaşmıştı. Plan çerçevesinde Türkiye ve ABD, ilçede ortak devriyelerini sürdürüyor.